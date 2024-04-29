×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Anneler Günü kutlama tarihi 2024 || Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçıncı pazar günü kutlanır? İşte merak edilen detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Mayıs Ayı#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:08

2024 Anneler Günü kutlama tarihi yaklaşıyor. Anneler Günü 2024 tarihi Mayıs ayının gelişiyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere Anneler Günü Mayıs ayında kutlanıyor. Peki, Anneler Günü Mayıs ayının kaçıncı pazar günü kutlanır? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Anneler Günü tarihiyle ilgili merak edilen ayrıntılar ve merak edilen tarihçesi...

1/4Anneler Günü kutlama tarihi 2024 || Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçıncı pazar günü kutlanır İşte merak edilen detaylar

Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçıncı Pazar günü? Bilindiği üzere Anneler Günü Mayıs ayında Pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca alternatif Anneler Günü hediyeleri de araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2024 Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü tarihiyle ilgili ayrıntılar...

2/42024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl yani 2024 yılında Mayıs ayının ikinci pazar günü 12 Mayıs ayına denk geliyor. Yani 2024 Anneler Günü 12 Mayıs'ta kutlanacak.

EN SON HABERLER

3/4ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

 

4/4Anneler Günü kutlama tarihi 2024 || Anneler Günü ne zaman, Mayıs ayının kaçıncı pazar günü kutlanır İşte merak edilen detaylar

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anneler Günü#Mayıs Ayı#Ne Zaman

EN SON HABERLER