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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI || 29 Nisan On numara çekiliş sonuçları: On bilen çıkmadı 400 bin TL devretti! İşte kazanan numaralar

Güncelleme Tarihi:

#On Numara#Çekiliş#Sonuç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 01:10

On Numara çekilişi 29 Nisan sonuçları hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma akşamı gerçekleşen çekilişin hemen ardından en çok sorgulanan veriler arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da saat 20.00'de başlayan çekiliş Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango online üzerinden paylaşıldı. Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmayınca 400 bin 535 lira değerindeki büyük ikramiye devretti. Peki, bu akşamki çekilişin sonunda büyük ikramiye hangi numarala gitti? İşte merak edip araştırılan 29 Nisan On Numara sonuçları...

1/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI || 29 Nisan On numara çekiliş sonuçları: On bilen çıkmadı 400 bin TL devretti İşte kazanan numaralar

On Numara sonuçları açıklandı...  29 Nisan Cuma On Numara çekiliş sonuçları her hafta Cuma akşamı olduğu gibi bu hafta da saat 20.00'de yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekilişin hemen ardından sonuçlar "millipiyangoonline.com" üzerinden açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, On Numara ikramiyesi hangi numaralara çıktı? İşte 29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları...

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2/3ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI

On numara sonuçları 29 Nisan Pazartesi günü yapılan çekilişin ardından belli oldu.

Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca 400.535 lira değerindeki büyük ikramiye devretti.

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3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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