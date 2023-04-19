Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Bayramda teşrik tekbiri ne zaman başlar? Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Teşrik Tekbiri#Diyanet#Ramazan Bayramı'nda Teşrik Tekbiri Getirilir Mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 00:54

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir konusu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Müslümanların gündemine geldi. Diyanet kaynaklarında hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vacip olarak yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler için Diyanet bilgilerini göz önünde bulunduranlar için, Kurban Bayramı'nda getirilen teşrik tekbirinin Ramazan Bayramı'nda da okunup okunmayacağı dini kaynaklarda bulunuyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbiri ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında Diyanet açıklaması.

1/6Ramazan Bayramında teşrik tekbiri getirilir mi Bayramda teşrik tekbiri ne zaman başlar Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtı

Teşrik tekbiri Ramazan Bayramı öncesi gündeme geldi. 81 ilde cemaatle beraber camilerde bayram namazını eda edecek olan vatandaşlar Diyanet'in teşrik tekbirine yönelik açıklamaları ile ibadetlerini gerçekleştirecekler. Kurban Bayramı'nda getirilen teşrik tekbirinin Ramazan Bayramı'nda getirilip getirilmeyeceği Diyanet ile yanıt buldu. Diyanet bilgilerine göre Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir.

2/6RAMAZAN BAYRAMINDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.

3/6TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ NEDİR

TEŞRİK TEKBİRİ'NİN HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

4/6Ramazan Bayramında teşrik tekbiri getirilir mi Bayramda teşrik tekbiri ne zaman başlar Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtı

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

5/6TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

6/6Ramazan Bayramında teşrik tekbiri getirilir mi Bayramda teşrik tekbiri ne zaman başlar Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtı

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teşrik Tekbiri#Diyanet#Ramazan Bayramı'nda Teşrik Tekbiri Getirilir Mi