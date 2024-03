Ömrünüzü uzatmanın 3 sırrı! Gıda takviyelerini boş verin, hayatınızda bu değişiklikleri yapmayı deneyin

UYKU DÜZENİNİZİ OTURTUN

Düzenli olarak yeterince kaliteli uyku uyumak da uzun ömürlü olmak için çok önemli. Araştırmalar geceleri 7-8 saat uyumanın ve iyi dinlenmiş hissederek uyanmanın çok önemli olduğunu gösteriyor. (Öte yandan son araştırmalar tutarlı bir uyku programına bağlı kalmanın, kaç saat uyuduğunuzdan daha önemli olabileceğini de öne sürüyor.)

Uyku sırasında anılar işleniyor, beyin toksin temizleyici sıvılarla yıkanıyor, bağışıklık sistemi vücudu düzenli aşınma ve yıpranmaya karşı onarmak için çalışmaya başlıyor, kaslar ve dokular gevşeyip faydalı hormonları salgılama şansına kavuşuyor.

Uzun ömür araştırmacılarının çoğu, akıllı saat veya yüzük gibi bir cihaz kullanarak kendi uyku düzenlerini takip ediyor. Böylece ne zaman yavaşlamaları ve biraz daha dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar.

Insider'ın "Forget supplements — 3 daily habits have a much bigger impact on extending your lifespan" başlıklı haberinden derlenmiştir.