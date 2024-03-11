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Ömrünüzü uzatmanın 3 sırrı! Gıda takviyelerini boş verin, hayatınızda bu değişiklikleri yapmayı deneyin

Güncelleme Tarihi:

#Yaşlanma#Uzun Ömür#Sağlıklı Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 09:34

Yaşlanmayı önlemek için birçok takviye tavsiye ediliyor. Ancak uzmanlar bu takviyelerin etkileri konusunda uzlaşabilmiş değil. Öte yandan neredeyse tüm bilim insanlarının ömrünü uzatmak isteyenlere tavsiye ettiği üç hayat tarzı değişikliği var. Ayrıntılar haberimizde...

1/6Ömrünüzü uzatmanın 3 sırrı Gıda takviyelerini boş verin, hayatınızda bu değişiklikleri yapmayı deneyin

Yaşlanmayla mücadele söz konusu olduğunda, ne yazık ki herkese uygun tek bir reçete bulunmuyor. Yaşı ilerleyen herkesin hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı kalmasını sağlama noktasında tüm uzmanların üzerinde uzlaştığı tek bir takviye de bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta Singapur'da bu konuda çok önemli bir etkinlik düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından önde gelen yaşlanma araştırmacılarını bir araya getiren bağımsız akademik konferansta, ömrü uzatmak söz konusu olduğunda, hangi takviyelerin en iyi sonucu verebileceği tartışıldı.

Gıda takviyeleri endüstrisi son dönemde hızla büyüyor. Bu ürünlerin küresel piyasa değeri 170 milyar dolara ulaştı. Özellikle NMN güçlendiriciler gibi "ömür uzatan" takviyeler giderek daha popüler hale geliyor.

2/6Ömrünüzü uzatmanın 3 sırrı Gıda takviyelerini boş verin, hayatınızda bu değişiklikleri yapmayı deneyin

Ancak Singapur'da bir araya gelen araştırmacıların birçoğu, insanların daha sağlıklı yaş almasında hangi takviyelerin etkili olduğunu henüz bilmediğimizi vurguladı. Zira elimizde henüz takviyelere ilişkin plasebo kontrollü bağımsız veriler bulunmuyor. Bu alandaki çalışmalar yeni başlıyor.

Uzun ömür çalışmalarına dair kesin bilgiler şimdilik zindelik, beslenme ve yaşam tarzı tekniklerine odaklanıyor. Uzun ömür meraklıları fitness bileklikleri ve yüzükleri gibi giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bu alanlardaki verilerini düzenli olarak takip ediyor.

Bütün bunlar ışığında sağlıklı yaşlanmak adına yapabileceğiniz üç önemli şey var. Gelin bunlara teker teker bakalım...

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3/6DİRENÇ ANTRENMANLARI YAPIN

DİRENÇ ANTRENMANLARI YAPIN

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde sağlıklı yaşlanma ve takviyeler alanında araştırmalar yürüten Dr. Andrea Maier, konferans sırasında yaptığı açıklamada, "En önemlisi, hareket edin derim. Fiziksel aktivite hayatınız için son derece faydalıdır" dedi.

Geçtiğimiz hafta bilim dergisi British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan güncel bir çalışma bu bağlamda kritik veriler içeriyor. Söz konusu çalışmada araştırmacılar 72.000'den fazla yetişkini fitness takip cihazlarıyla takip etti. Sonuçta günde 2.200'den fazla adım atmanın daha az ölüm ve kardiyovasküler sorunla ilişkili olduğu anlaşıldı. Araştırmada günde 9.000 adıma ulaşmanın çok daha iyi sonuçlar sağladığı vurgulandı.

Ancak yaşlandıkça gücü korumaya ve geliştirmeye öncelik vermek de bir o kadar önemli.

4/6Ömrünüzü uzatmanın 3 sırrı Gıda takviyelerini boş verin, hayatınızda bu değişiklikleri yapmayı deneyin

Düzenli olarak direnç antrenmanı yapmak yani kaslarımızı çalıştırmanın, kemik kütlesini iyileştirme, yaralanma olasılığını azaltma, yaşa bağlı kas kaybının tehlikeli etkilerine karşı koyma gibi faydaları bulunuyor.

Kuvvet antrenmanı en etkili şekilde spor salonunda ağırlıklarla yapılıyor, ancak kendi vücut ağırlığınızı kullanarak da egzersizler yapabilir veya bir direnç bandı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Tüm bu egzersizler, hücrelerin çalışmasına yardımcı olmak ve metabolizmayı geliştirmek de dahil birçok önemli sonucu olan çeşitli kimyasal reaksiyonları tetikliyor. Bu nedenle, haftada en az birkaç kez squat veya lunge yapmayı, ağırlık basma ve kaldırma hareketlerini yapmayı ihmal etmeyin.

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5/6YEDİKLERİNİZ İLACINIZ OLSUN

YEDİKLERİNİZ İLACINIZ OLSUN

Uzun yaşamın bir diğer önemli bileşeni beslenme. Sağlıklı besinleri doğru porsiyonlarda her gün tüketmek, ne kadar yaşayacağımız üzerinde çok önemli bir etkiye sahip.

Dünyadaki en uzun ömürlü insanların, beslenmelerinde fasulye ve diğer baklagillere, kinoa veya yulaf gibi tam tahıllara, meyve ve sebzelere ağırlık verdiği biliniyor. Bu bitkilerin hepsi insan vücudunun yaşlılıkta iyi çalışmaya devam etmesine yardımcı olan doğal bileşikler içeriyor.

Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, bu haberi okuduktan sonra biraz kahve içerebilir, güzel bir fasulye yemeği pişirebilir ya da acıktığınızda bir avuç kuruyemiş atıştırabilirsiniz.

6/6UYKU DÜZENİNİZİ OTURTUN

UYKU DÜZENİNİZİ OTURTUN

Düzenli olarak yeterince kaliteli uyku uyumak da uzun ömürlü olmak için çok önemli. Araştırmalar geceleri 7-8 saat uyumanın ve iyi dinlenmiş hissederek uyanmanın çok önemli olduğunu gösteriyor. (Öte yandan son araştırmalar tutarlı bir uyku programına bağlı kalmanın, kaç saat uyuduğunuzdan daha önemli olabileceğini de öne sürüyor.)

Uyku sırasında anılar işleniyor, beyin toksin temizleyici sıvılarla yıkanıyor, bağışıklık sistemi vücudu düzenli aşınma ve yıpranmaya karşı onarmak için çalışmaya başlıyor, kaslar ve dokular gevşeyip faydalı hormonları salgılama şansına kavuşuyor.

Uzun ömür araştırmacılarının çoğu, akıllı saat veya yüzük gibi bir cihaz kullanarak kendi uyku düzenlerini takip ediyor. Böylece ne zaman yavaşlamaları ve biraz daha dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar.

 

Insider'ın "Forget supplements — 3 daily habits have a much bigger impact on extending your lifespan" başlıklı haberinden derlenmiştir.

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#Yaşlanma#Uzun Ömür#Sağlıklı Yaşam

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