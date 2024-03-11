Ömrünüzü uzatmanın 3 sırrı! Gıda takviyelerini boş verin, hayatınızda bu değişiklikleri yapmayı deneyin

Yaşlanmayla mücadele söz konusu olduğunda, ne yazık ki herkese uygun tek bir reçete bulunmuyor. Yaşı ilerleyen herkesin hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı kalmasını sağlama noktasında tüm uzmanların üzerinde uzlaştığı tek bir takviye de bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta Singapur'da bu konuda çok önemli bir etkinlik düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından önde gelen yaşlanma araştırmacılarını bir araya getiren bağımsız akademik konferansta, ömrü uzatmak söz konusu olduğunda, hangi takviyelerin en iyi sonucu verebileceği tartışıldı.

Gıda takviyeleri endüstrisi son dönemde hızla büyüyor. Bu ürünlerin küresel piyasa değeri 170 milyar dolara ulaştı. Özellikle NMN güçlendiriciler gibi "ömür uzatan" takviyeler giderek daha popüler hale geliyor.