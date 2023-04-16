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Fitre alan kişi fitre verebilir mi? Diyanet açıkladı

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#Diyanet#Diyanet Fitre#Fitre Alan Fitre Verir Mi
Fitre alan kişi fitre verebilir mi Diyanet açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 14:14

Fitre alan kişi fitre verebilir mi sorusu gündemde yer alıyor. Fitre, İslam dininde Ramazan ayı boyunca oruç tutabilen ve kişisel ihtiyaçlarından fazla maddi varlığına sahip olan her Müslümanın, fakir ve muhtaç insanlara vermek üzere ödediği bir tür zekât olarak adlandırılır. Peki, fitre alan kişi fitre verebilir mi? İşte, o konu hakkında detaylar

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Fitre, bir kişinin kişisel ihtiyaçlarından fazla olan mal varlığına sahip olması durumunda verilen bir zekât çeşididir. Bu nedenle, fitre alan bir kişi, fitrenin kendisine verilmesinin gerekli olduğu durumlar dışında fitre verebilir.

Fitre yükümlülüğü kişinin sahip olduğu maddi varlığa ve gelirine göre hesaplanır. Fitrenin asıl amacı maddi durumu iyi olmayan ya da müşkül durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır..

FİTRE ALAN KİŞİ FİTRE VEREBİLİR Mİ?

Fitre, nisab miktarı malı olan Müslümanlara vaciptir. Nisap miktarı malın yıllanmış olma şartı bulunmamaktadır. Nisab miktarı mal varsa zekat ve fitre vermekle mükellef olunmaktadır.

Asli ihtiyacı ve 1 yıllık borcu çıkarak hesaplanan nisab miktarı, sağlanması halinde fitre mükellefiyeti doğurmaktadır.

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Ancak kişinin nisab miktarı bulunmuyorsa fitre alabilir ve aldığı fitreyi bir başkasına vermesi hanefi meshebine göre doğru bulunmayabilmektedir.

Ancak diğer mezheplerde ise bu durum değişkenlik gösterir. Bir günlük yiyeceği olan kişi, artan meblağı bulunuyorsa fitre olarak vermek zorundadır.

Ancak net olarak bir mükellefiyet bulunmamaktadır.

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