TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 TUS kontenjanları ve puanları yayımlandı mı?

TUS kontenjanları, taban puanları 2024, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde erişime açıldı. TUS tercih kılavuzunda genel bilgiler, temel ilke ve kurallar, yer alacak. Adaylar Adli Tıp, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi ve diğer birçok bölümün TUS taban puanları, kontenjanlarını ile özel şartları kılavuzdan öğrenerek tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, TUS kontenjanları 2024 açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2024 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman? İşte, o konular hakkında ayrıntılar...