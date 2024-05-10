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Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ikinci zam için önemli açıklama

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#Asgari Ücret#Zam#İkinci Zam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 10:27

Asgari ücrete zam gelecek mi? Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmış ve böylelikle yılda iki defa zam yapıldı. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu yıl ise ikinci zammın yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılıyor. Çalışanlar ve işverenler tarafından merak edilen konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? İşte son durum...

1/4Asgari ücrete zam gelecek mi Bakan Işıkhandan asgari ücrete ikinci zam için önemli açıklama

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete Temmuz ve Aralık ayında (Ocak maaşından itibaren geçerli olmak üzere) iki kez zam gelmişti. Peki, bu yıl asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? İşte detaylar...

2/4BAKAN IŞIKHANDAN ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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3/4BAKAN IŞIKHANIN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

4/4Asgari ücrete zam gelecek mi Bakan Işıkhandan asgari ücrete ikinci zam için önemli açıklama
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#Asgari Ücret#Zam#İkinci Zam

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