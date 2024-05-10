Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma Teknolojileri kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Altınay Savunma halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. Altınay Savunma borsada ne zaman işlem görecek? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK'nın haftalık bülteninde açıklanan karara göre, Şirket'in 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, 35 milyon 294 bin 118 TL'lik bir bedelli artırım ile 235 milyon 294 bin 118 TL'ye yükseltilecek. Bu artış kapsamında, 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerinde yeni paylar ihraç edilecek. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı mı?