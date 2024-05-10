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Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma Teknolojileri kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Güncelleme Tarihi:

#ALTNY Borsa İşlem Tarihi#Altınay Savunma Halka Arz Sonuçları#Altınay Savunma Teknolojileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 22:10

Altınay Savunma Teknolojileri'nin hisseleri halka arzı sona erdi. Talep işlemi gerçekleştiren yatırımcılar da Altınay Savunma halka arz sonuçları için bekleyişe başladı. Altınay Savunma, sermayesini artırmak, mevcut ortakların hisselerini satmak ve yeni hisseler ihraç etmek üzere bir halka arz planı gerçekleştirdi. Bu plan kapsamında 35.294.118 yeni hisse olmak üzere toplamda 58.823.530 hisseyi piyasaya sürecek. Peki, Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Alınay Savunma borsada ne zaman işlem görecek? İşte Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arz sürecine dair önemli bilgiler...

1/5Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı Altınay Savunma Teknolojileri kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek

Altınay Savunma halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. Altınay Savunma borsada ne zaman işlem görecek? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK'nın haftalık bülteninde açıklanan karara göre, Şirket'in 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, 35 milyon 294 bin 118 TL'lik bir bedelli artırım ile 235 milyon 294 bin 118 TL'ye yükseltilecek. Bu artış kapsamında, 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerinde yeni paylar ihraç edilecek. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı mı?

2/5ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Altınay Savunma halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği da sonuçların açıklanmasının ardından belli olacak.

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3/5ALTINAY SAVUNMA (ALTNY) BORSADA NE ZAMNA İŞLEM GÖRECEK

ALTINAY SAVUNMA (ALTNY) BORSADA NE ZAMNA İŞLEM GÖRECEK?

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları KAP’a bildirilmediği için şirketin borsa işlem tarihi de belli olmadı. Şirketin önümüzdeki hafta Yıldız Pazar’da işlem göreceği tahmin ediliyor.

4/5ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Altınay Savunma Teknolojileri payları katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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5/5ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE İŞ YAPAR

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE İŞ YAPAR?

Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Şirket, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda; kamu ve özel sektör ile yurt dışında çeşitli paydaşlarına çözümler sunmakla birlikte, projelerin üstleniciliğini yürütmektedir.

Şirket, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçiriyor. Altınay Savunma ayrıca bu alanda küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Şirkette alanında uzman mühendislerin bulunduğu 120’den fazla kişi çalışmakta. Şirketin merkez ofisi İstanbul Kurtköy’deki İstanbul Teknoparkta yer almakta. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000 metrekare üzerinde altyapısı bulunuyor.

Şirket, AS9100D belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine sahip.

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