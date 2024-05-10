10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 75 bin TL’nin sahibi!

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Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen ve her hafta beş yarışmacının ev sahipliği yaptığı "Yemekteyiz" yarışması bir haftayı daha tamamladı. Yetenekli yarışmacılar, dünya mutfaklarından seçme lezzetleri misafirlerine sunarak yüksek puanlar elde etmeye çalıştılar. "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 10 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi açıklandı. Bu hafta kimin kazandığı ve puan durumları merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 10 Mayıs "Yemekteyiz" yarışmasının birincisi ve puanları!