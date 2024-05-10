10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 75 bin TL’nin sahibi!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs Cuma birincisi belli oldu. Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz da bir hafta daha geride kaldı. Tv8’de yayınlanan ve izleyicilere keyifli dakikalar yaşata Zuhal Topal’la Yemekteyiz yine ilginç sohbetlerin yaşandığı bir bölümle haftaya veda etti. Peki, 10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 75 bin TL’nin sahibi!