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10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 75 bin TL’nin sahibi!

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#Zuhal Topal’La Yemekteyiz#Zuhal Topal’La Yemekteyiz Birincisi#10 Mayıs Zuhal Topal’La Yemekteyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 20:34

Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen ve her hafta beş yarışmacının ev sahipliği yaptığı "Yemekteyiz" yarışması bir haftayı daha tamamladı. Yetenekli yarışmacılar, dünya mutfaklarından seçme lezzetleri misafirlerine sunarak yüksek puanlar elde etmeye çalıştılar. "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 10 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi açıklandı. Bu hafta kimin kazandığı ve puan durumları merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 10 Mayıs "Yemekteyiz" yarışmasının birincisi ve puanları!

1/310 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı İşte 75 bin TL’nin sahibi

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs Cuma birincisi belli oldu. Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz da bir hafta daha geride kaldı. Tv8’de yayınlanan ve izleyicilere keyifli dakikalar yaşata Zuhal Topal’la Yemekteyiz yine ilginç sohbetlerin yaşandığı bir bölümle haftaya veda etti. Peki, 10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte 75 bin TL’nin sahibi!

2/310 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU

10 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

5 yarışmacının performansını sergilediği 6-10 Mayıs Yemekteyiz haftası sona erdi. Sunucu Zuhal Topal bu haftanın birincisini açıkladı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs Cuma hafta birincisi Halil Bey oldu. Halil Bey 75.000 TL ödülün sahibi oldu.

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3/36-10 MAYIS ZUHAL TOPAL YARIŞMACILARI

6-10 MAYIS ZUHAL TOPAL YARIŞMACILARI

Pazartesi Günü Yarışmacısı - Halil Aksakal

Salı Günü Yarışmacısı - Nazlı Aydın Uçar

Çarşamba Günü Yarışmacısı - Aysel Atış

Perşembe Günü Yarışmacısı - Salim Tırpan

Cuma Günü Yarışmacısı - Aytaç Adilova

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