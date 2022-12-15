Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Yay ve yükselen Yay burcu 2023

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Özellikle boynunuza, boğazınıza ve tansiyonunuza dikkat!

Mart ayında iş yerinizde gelişecek beklenmedik değişimlerden büyük fayda sağlayabilirsiniz.

Bahar itibariyle ailenizle çok daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir.

Öte yandan finansal açıdan şanslı, aşk konusunda mutlu zamanlar...

Çocuk sahibi olmak isteyenler güzel haberler alabilir. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyileşebilir.

Kendi işini yapanlara çokça iş, müşteri ve akabinde güzel para gelebilir.

Yaza doğru sağlıklı beslenme düzenine geçebilir, hayatınıza sporu dahil edebilir, size uğur getirecek bir ev hayvanı sahiplenebilirsiniz.

Yıl sonuna doğru yabancılarla iş olanakları, yurtdışı seyahatleri gündeme gelecek.

Hobilerinize, sizi mutlu eden şeylere hayatınızda daha fazla yer açabilirsiniz.

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Bu dönem hayatınızdaki en önemli konu ilişkileri yönetmek olacak. Bakalım, 2023’ün diğer ayrıntılarında sizleri daha neler bekliyor…

Yay Ocak 2023: Sağlığınıza daha fazla özen gösterin

7 Ocak’ta Yengeç burcunda geri hareketteki Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dönem sağlığınıza daha fazla özen göstermenizde fayda var; tahliller yaptırmanız, doktora gitmeniz gerekebilir. Diğer yandan kredi, faiz araştırmaları yapabilirsiniz. Maddi konularda kafanız karışabilir, karar almakta zorlanabilirsiniz. Eve ve aileye dair harcamalarınız artabilir. Merkür gerilediğinden kişisel eşyalarınıza da dikkat! Dalgınlıklar yüzünden hiçbir şeyinizi kaybetmeyin.

Size keyif verecek birkaç günlük bir şehir dışı kaçamağı yapabilirsiniz.

Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir etkileşimi olması sayesinde ailenizden güzel destekler alabilir, evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Evde huzur sizin için daha öne çıkan bir konu olacak.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda yeniay gerçekleşecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Aklınıza sürekli yeni fikir ve projeler gelebilir; bunlar internet veya dijital işlerle ilgili olabilir. Yeni sosyal medya hesapları açabilir, e-ticaretle ilgilenebilirsiniz. Size keyif verecek birkaç günlük bir şehir dışı kaçamağı yapmanız da mümkün.

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Yay Şubat 2023: Taşınmak gündeme gelebilir

5 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunaya Uranüs’ün sert bir açısı olacak.

Eğitim, yurtdışı, hukuk, yabancılar, resmi işler, reklam ve tanıtımla ilgili konular gündeminizde... Seyahatler organize edebilir, yeni eğitimlere başlayabilir, resmi işlerinizi halledebilirsiniz. Uranüs’ün sert etkisi sebebiyle planlarınızda son dakika değişikliklerine hazırlıklı olun. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, ani tepkiler vermemeye çalışın. Bu dönem sağlığınıza da dikkat! Özellikle de boyun, boğaz bölgenize ve tansiyonunuza...

Ailenizle daha yakın, samimi, içten zamanlar geçirebilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayda odak noktanız aileniz, gayrimenkuller ve varsa eşinizin iş durumu olabilir. Evinizin ihtiyaçlarına odaklanabilir; temizlik, bakım, onarım, boya ve dekorasyonla uğraşabilirsiniz.



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Belki de taşınmak, yer değiştirmek gündeme gelir ve ev bakarsınız. Gayrimenkul alım-satımıyla da ilgilenebilirsiniz. Ailenizle daha yakın, daha samimi, daha içten zamanlar geçirebilir veya aile köklerinizi araştırmak isteyebilirsiniz.

Yay Mart 2023: Elinizdeki projeleri tamamlayabilirsiniz

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert bir etkileşimi olacak.

Odağınızda mesleğiniz olacak belli ki... Bir süredir uğraştığınız işleri sona erdirebilirsiniz, iş arama sürecinizin sonuna gelmiş olabilirsiniz ya da ilgilendiğiniz önemli bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Uranüs’ün güzel desteğiyle iş yerinizde gelişecek beklenmedik değişimlerden büyük fayda sağlayabilirsiniz. Görev tanımınız değişebilir; dijital, teknolojiyle ilgili işler gündeme gelebilir ya da sürpriz bir şekilde size fayda sağlayacak yeni yardımcılar edinebilirsiniz.

Sağlık anlamında ihtiyaç varsa yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve doktorlar gündeme gelebilir. Yalnız Mars’ın sert etkisiyle ikili ilişkiler, anlaşmalar, iş birlikleri, ortaklıklar ve evlilik gibi konularda stresli durumlar söz konusu. İşle bağlantılı bazı ortaklıklar, anlaşmalar bozulabilir. Bu dönem ortağınız veya partneriniz gergin olabilir, size sert tepkiler gösterebilir, sivri sözler sarf edebilir. Tüm ilişkileri dikkatle yönetmeniz gerek. Gereksiz tartışmalardan ve laf sokmalardan kaçının.

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Ailenizin bakımını üstlenebilirsiniz, ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn, Balık burcundaki yeni yolculuğuna başlayacak, 25 Mayıs 2025’e kadar da burada seyahat edecek. Satürn öğretmen demektir. Bu dönem eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklarınız artabilir ve bu konularda önemli deneyimler yaşayabilirsiniz. Ailenizle çok daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirsiniz, ev sahibi olmak için girişimlerde de bulunabilirsiniz.



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Kova burcuna geçen Plüton konuşmalarınıza güç verecek ve insanlar sizi dinleyecek.

Satürn tam dip noktası dediğimiz bir alandan geçecek. Buradan geçen Satürn, kişiyi derin bir yaşam sorgulamasına, hatta depresyona itebilir. Hayatı, kariyeri, ilişkileri sorgulayabilir, özellikle kariyer konusunda bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsiniz. Öte yandan bu dönem ev alabilirsiniz ve evle birlikte sorumluluklarınız artabilir. Daha az sosyal olmak isteyeceğiniz, zamanınızın çoğunu evde geçireceğiniz bir süreç de yaşayabilirsiniz. Aile bireylerinin sağlığı gündeme gelebilir, bu konuda sorumluluklarınız artabilir. Geçmişinizi, köklerinizi araştırabilirsiniz. Elinizde bir avuç bile araziniz varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek, yatırım yapmak için güzel bir zaman.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay meydana gelecek. Özel hayatınız, yatırımlar ve çocuklar konusunda iletişim diline dikkat etmeli, bencilce davranmamalı, risk alırken dikkatli düşünmeli, dürtüsel kararlardan uzak durmalısınız. Bu yeniayla yeni hobiler keşfedebilir ve eğitimine başlayabilirsiniz. Borsa, yatırım gibi konularda yeni bilgiler edinebilirsiniz. Yalnız olanlar pek çok insanla yazışabilir, flört edebilir. Oldukça yaratıcı olacağınız bu yeniayda belki bir hikâye, roman, şiir veya deneme yazmaya başlayabilirsiniz.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçip 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet yanlış duymadınız, tarihi tekrar okumanıza gerek yok. Astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegen Plüton bir burçta ortalama 18-23 sene kalır. Bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, güç kazandıran Plüton, 3’üncü evinizden geçecek ve konuşmalarınıza güç verecek. İnsanlar sizi dinleyecek; isteseniz de istemeseniz de bunu yapacaklar. 3’üncü ev aynı zamanda kardeş ve komşuları yönetir. Bu transitle derinlerde kalan bazı konular gündeme gelebilir. Komşular veya kardeşlerle anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Diğer yandan dikkatli davranırsanız ilişkileriniz değişime uğrayıp güçlenebilir de... Eğer satış, reklam yazarlığı veya terapistlik gibi alanlarda çalışıyorsanız bu transit size yardımcı olur. Zira sözlerinizle insanları etkilersiniz.

Yay Nisan 2023: Dostlarınızla zaman geçirebilir, sosyalleşebilirsiniz

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay yaşanacak.

Dostluklar, arkadaşlıklar, ilişkiler gündemde... Yeni bağlantılar kurabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Dostlarınızla daha fazla zaman geçirebilir, sosyalleşebilir, davetlere ve organizasyonlara katılabilirsiniz. İşin içinde Jüpiter olduğundan oldukça yaratıcı, aşk konusunda epey şanslı, şans oyunlarından yana da kısmetli bir döneminiz olabilir. Yalnız özel hayatınızda abartılı ve fanatik davranışlarda bulunmayın, yatırım yapacaksanız da abartılı riskler almayın.



Finansal anlamda oldukça şanslı, aşk konusunda mutlu zamanlar bekliyor sizi.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma, derecesi itibariyle biraz kritik. Çünkü 29 derece arada kalma ve sıkışma anlamına gelir. Belki bu tutulmayla iki aşk, iki hobi, iki yatırım fikri, iki durum arasında kalabilirsiniz.

Ama işin içinde Jüpiter olduğundan finansal anlamda oldukça şanslı, aşk konusunda mutlu zamanlar bekliyor sizi. Çocuk sahibi olmak isteyenlere bu tutulma mutlu haberler verebilir. Sahne sanatlarıyla ilgili veya yaratıcılık gerektiren bir işiniz varsa harika fırsatlar elde edebilirsiniz. Yatırımlarınızın karşılığını katbekat alacaksınız.

21 Nisan-15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir, iş için kullandığınız elektronik aletler ‘sapıtabilir’. Günlük planlarınız bir anda bozulabilir. Bu dönem yeni bir işe veya projeye başlamak için uygun değil.

Yay Mayıs 2023: Çokça iş, müşteri ve para gelebilir

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert, Yengeç burcundaki Mars’ınsa güzel bir etkileşimi olacak. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endişeler ve kaygılarla mücadele edebilirsiniz. Hayatı kontrol etmek zorlaşabilir; elde olmayan sebeplerle çıkan duygusal, maddi, sağlıkla ilgili krizleri yönetmeniz gerekebilir.

Gerileyen Merkür’ün etkisiyle işyerinde kullandığınız elektronik cihazlarda sorunlar, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişiminizde stresli durumlar oluşabilir. Hizmet verdiğiniz müşterilerle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu dönem yeni işler, projeler için uygun olmayabilir. Ama Mars’ın güzel desteği bankalar, krediler, borçlar, vergilerle ilgili işleri hızlandırabilir. Örneğin, ev kredisi başvurunuz onaylanabilir. Ayrıca size fiziksel ve ruhsal açıdan iyi gelecek tedavi ve tekniklerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar burada seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyileşebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebilecekleri bir işe girebilir. Yurtdışı bağlantılı projeler gündeme gelebilir. Kendi işinizi kurabileceğiniz türlü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu süreçte çokça iş, müşteri ve akabinde güzel para gelebilir.

Sağlık açısından ilaç, tedavi, doktor gibi kendinizi şanslı hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Size çok faydalı olacak bir beslenme düzenine geçebilir, hayatınıza sporu dahil edebilir, size uğur getirecek bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Yardımcılarınızdan yana büyük faydalar görecek, işe alacağınız kişilerden verim sağlayacaksınız.



19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla birlikte yeni işler, müşteriler, çalışanlar, yardımcılar, tedavi yöntemleri, beslenme planları, ilaçlar, evcil hayvanlar, ofis veya ofis gereçleri gündeminize gelecek. Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Mahkeme sonucu tazminat ve nafaka gibi konularda ödemeler gecikebilir. Finansal konularda çok daha fazla çaba efor sarf etmeniz gerekebilir. Beklenmedik harcamalar yüzünden canınız sıkılabilir. Bu harcamalar sağlıkla ilgili veya bir yakınınızın, ortağınızın, eşinizin birtakım yanlış kararları yüzünden olabilir.

Yay Haziran 2023: Zayıflamak için motive olacaksınız

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunay yeni bir sayfa açmak, kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkarmak, fiziksel değişiklikler yapmak, zayıflamak ve spora başlamak gibi şeyler için ihtiyaç duyduğunuz motivasyonunu sağlayacak.

Yeni yerler keşfedebilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Hatta yeni iş projeleri de gündeme gelebilir.

Bu dönem ev alırken dikkatli olun, kandırılmayın.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı var. İlişkiler, ortaklıklar, iş birlikleri, anlaşmalar konusunda yeni koşullar oluşabilir.



Neptün etkisiyle evinizde tesisat sorunları yaşanabilir, ailevi konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu yeniayda kafanız karışabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ev alırken de dikkatli olun, kandırılmayın.

Yay Temmuz 2023: Borçlarınızı yapılandırabilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay yaşanacak.

Boğa burcundaki Jüpiter’den bu dolunaya güzel bir destek var. Kazançlarınızı arttırabilirsiniz, maddi konularda sağlam adımlar atmaya çalışacaksınız. Ama kafanız karışabilir, hesap hatalarına karşı dikkatli olun.



Jüpiter’in desteği sayesinde yeni iş fırsatları elde edebilir, yeni müşterilerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Size fayda sağlayacak yeni yardımcılarla tanışabilirsiniz, daha iyi para kazanabileceğiniz koşullar oluşabilir, iş ortamınızda arzu ettiğiniz iyileştirmeler yapılabilir.



İşlerinizi halletmek istiyorsanız eğitmenler ve resmi makamlarla ilişkileri dikkatli yönetmelisiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ün güzel bir açısı olacak. Krediler, primler, burslar, nafaka ve yatırımlarla ilgili yeni adımlar söz konusu. Özellikle Plüton’un sert etkisiyle maddi mevzularda kimseyle münakaşaya girmeyin. Finansal konularda hırs yapmak, takıntılı davranmak size zarar verebilir.

Bu arada beklenmedik ödemeler çıkabilir; sağlık için para harcamanız, finansal anlamda önemli bir krizi yönetmeni gerekebilir. En iyi senaryoda, belki önemli bir borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Neptün’ün güzel desteğiyle de ailenizden manevi anlamda güzel destekler var. Aile içinde buzlar eriyebilir. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, yeni mobilyalar almak için de harekete geçebilirsiniz.

23 Temmuz-4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Uzaktaki kişilerle özel ilişkileri yönetmek kolay olmayabilir. İletişim sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Satış, pazarlama, reklam gibi alanlarda verim alamayabilirsiniz. Çıkacağınız seyahatlerden memnun kalmayabilirsiniz. İşlerinizi halletmek istiyorsanız eğitmenler ve resmi makamlarla ilişkileri dikkatli yönetmelisiniz.

Yay Ağustos 2023: Ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki bir dolunay oluşacak.

Bu dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi var. Üzerinde çalıştığınız projeleri tamamlayabilir, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve eğitimle ilgili işlerinizi halledebilirsiniz. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgili konuları yavaştan sona erdirebilirsiniz.

Jüpiter’in sert açısı bu süreçte fikirlerinizi fanatik şekilde savunabileceğinize işaret ediyor. Abartılı bir çalışma temposuna girebilirsiniz, biraz dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak fena olmayabilir. İşinizle ilgili bir seyahate çıkabilirsiniz. Sağlık açısından boyun ve boğaz bölgenize özen gösterin.



Biraz içinize kapanabilir, hayatı ve kendinizi sorgulayabilirsiniz.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay yaşanacak. Eğitim, yurtdışı, hukuk, yabancılar, reklam, tanıtım ve resmi işler ön planda... Seyahatler organize edebilir, yeni eğitimlere başlayabilir, önemli resmi işlerinizi halledebilirsiniz. Yalnız bu yeniaya Boğa burcundaki Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Günlük planlarınızda son dakika değişiklikleri meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, ani tepkiler verebilirsiniz. Bu dönem sağlığınıza, özellikle de boynunuza, boğazınıza ve tansiyonunuza dikkat etmelisiniz.

23 Ağustos-15 Eylül arası Merkür Başak burcunda gerileyecek. İş kurmak, iş için yeni adımlar için uygun bir dönemde olmayabilirsiniz. Her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmek gerekebilir. İş için kullandığınız elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde sorumluluk almak gerekir ve bir kısıtlanma durumu vardır. Odak noktanız aileniz ve gayrimenkuller olabilir. Ailevi sorumluluklarınız artabilir, onlara bakım ve hizmet vermeniz gerekebilir. İş konusunda bazı engeller ve stresli durumlarla uğraşabilirsiniz.

Bu dönemde ailenizden ihtiyaç duyduğunuz desteği almanız zorlaşabilir. Biraz içinize kapanabilir, hayatı ve kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ama bunu yaparken kendinize haksızlık etmeyin. Evde bir şeyleri toparlayıp, düzenleyip yeni kurallar koyabilirsiniz. Nihayetinde Satürn düzen getirmek demektir. Bu dönem eşinizin iş yükü veya sorumlulukları da artabilir ve onu manevi anlamda desteklemeniz gerekebilir. Ama taşınmak, yer değiştirmek isterseniz işler pek de hızlı ilerlemeyebilir.

Yay Eylül 2023: Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay oluşacak.

Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici etkileşimleri olacak. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkiler önem kazanacak. Bu konularda yeni adımlar, yeni başlangıçlar söz konusu. Yalnız Neptün’ün sert açısı kafanızın biraz dağılabileceğine, önünüzü görmekte zorlanabileceğinize işaret ediyor. Bu yüzden işle ilgili karar alırken temkinli davranın.

Yeni kişilerle flörtler edebilir, hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Evde tesisat sorunları, ailede hayal kırıklıkları yaşanabilir. Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkisiyle yabancılarla iş olanakları, yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Görev tanımınızda bazı değişiklikler meydana gelebilir. Ticari hedeflerinize ulaşmak kolaylaşabilir. Hukuki anlamda destekler alabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Bu dolunay 5’inci evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu dolunayın ana konuları... Yatırım araştırmaları yapabilir, yeni kişilerle flört edebilir, hobilerinize daha fazla zaman ayırabilir, sizi mutlu edecek şeylere hayatınızda daha fazla yer açabilirsiniz. Bu dolunay sürecinde çok daha yaratıcı olacaksınız, hatta işiniz sahne ve yaratıcılıkla ilgiliyse yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

Yay Ekim 2023: Terapiye gitmek için doğru bir dönem

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen bir Güneş tutulması yaşanacak.

Tutulmaya Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak. Dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, toplumsal konular, grup çalışmaları gündemde... İşin içinde Merkür olduğundan, sosyal ilişkilerde iletişim konusu ön plana çıkacak.

Sözlerinizle, vereceğiniz tavsiyelerle ilişkilerde sözü dinlenen, fikri sorulan birine dönüşebilirsiniz. Bu dönem yeni insanlarla tanışabilir, dostlarınızla ortak iş projeleri geliştirebilirsiniz. Dernekler veya organizasyonlarda iletişimi koordine etmeniz gerekebilir.

Yatırımlarda, özel hayatınızda ve çocuklarla ilişkilerde baskıcı tavırlar sergilememeye gayret edin.

Plüton’un sert açısı sebebiyle özel hayatınızdaki tutum ve davranışlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Yatırımlarda, özel hayatınızda ve çocuklarla ilişkilerde baskıcı tavırlar sergilememeye gayret edin. Bu alanlarda kullandığınız iletişim dili ve alacağınız kararlar önem kazanacak. Zira birtakım krizleri yönetmeniz gerekebilir.



28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu dönem ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endişeler, kaygılarla mücadele edebilirsiniz. Bu tutulma biraz gergin olacak.

Özellikle ruhsal ve fiziksel sağlık, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük koşturma, ev hayvanlarıyla ilgili abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. İçsel ya da bastırmaya çalıştığınız bir öfkeniz olabilir. Spor yaparak bu enerjiyi sağaltabilirsiniz. Dikkatsizlik yüzünden oluşabilecek kazalara karşıda dikkatli olun. Terapiye gitmek, ruhsal açıdan iyi gelecek konulara yönelmek için doğru bir dönem. Ticari ya da finansal riskler almak içinse hiç uygun değil.

Yay Kasım 2023: Ailedeki küslükleri sonlandırma zamanı

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay oluşacak.

Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel bir destek var. İş ortamınızda bir dizi değişiklik meydana gelebilir. Yalnız iş ortamı adeta yangın yeri! Müşteriler, çalışanlar huzursuz ve gergin olabilir. İsyankâr tavırlar işleri çok daha zorlaştırabilir.

Sağlık açısından tansiyonunuza dikkat edin. Günlük yapmanız gereken, angarya işlere tahammülünüz azalabilir. Her ne kadar koşullar sert ve stresli olsa da Neptün’ün güzel desteği sayesinde ailenizden ihtiyacınız olan manevi desteği alabileceksiniz. Evinizi güzelleştirmek, yeni eşyalar almak, aile içindeki küslükleri sonlandırmak, ilişkileri onarmak, affetmek için harika etkiler devrede...

Bu dönemin en önemli meselesi ilişki yönetimi. Ağız dalaşlarından kaçınmalısınız.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir açısı var. Bu dönem ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler hayatınızda stres yaratabilir. Karşınızdaki kişiler sabırsız ve fevri davranabilir, hatta size çatabilirler.

Bu dönemin en önemli meselesi ilişki yönetimi olacaktır. Ağız dalaşlarından mümkün mertebe kaçınmalısınız. Satürn’ün sert etkileşiminden dolayı ailevi sorumluluklar artabilir, üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Evdeki otorite figürleriyle iktidar mücadelesine girmeyin veya her yaptığınız hareketin onaylanmasını beklemeyin

Yay Aralık 2023: Hem fiziksel hem de zihinsel olarak dikkat çekeceksiniz

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Ödemelerde gecikmeler, internet alışverişlerinde güvenlik sorunları yaşanabilir. Bu dönem finansal anlaşmalar yapmak, imza atmak içinde uygun bir dönem değil. Ama kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz.



Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak çok iyi gelebilir.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Bu yeniayda hem fiziksel hem de zihinsel olarak dikkat çekeceksiniz. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek.

Bu yeniayda seyahatlere çıkabilirsiniz. Neptün’ün sert etkileşimi sebebiyle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu yüzden biraz dinlenmek, kendinize vakit ayırmak çok iyi olacaktır. Zehirlenmelere dikkat edin ve ruhunuza iyi gelecek yaratıcı işlere odaklanın.

27 Aralık’taysa 4 derece Yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkisi olacak. Finans, krediler, ödemeler, banka işlemleri, kaynak arayışı bu dolunayın ana konuları... Satürn’ün desteğiyle yatırımlar yapabilir, ev kredisi araştırabilirsiniz. Ya da borçlarınızı, ödemelerinizi düzenleyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok sağlık, aile ve ev ihtiyaçlarına yönelebilir.

OCAK Sağlığınıza daha fazla özen gösterin Haberi görüntüle

ŞUBAT Taşınmak gündeme gelebilir Haberi görüntüle

MART Elinizdeki projeleri tamamlayabilirsiniz Haberi görüntüle

HAZİRAN Zayıflamak için motive olacaksınız Haberi görüntüle

TEMMUZ Borçlarınızı yapılandırabilirsiniz Haberi görüntüle

AĞUSTOS Ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir Haberi görüntüle

EYLÜL Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir Haberi görüntüle

EKİM Terapiye gitmek için doğru bir dönem Haberi görüntüle

KASIM Ailedeki küslükleri sonlandırma zamanı Haberi görüntüle