Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Koç ve yükselen Koç 2023

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7 Mart’ta Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak Satürn, size yalnızlığı, kendi kendine yetmeyi ve korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi öğretecek. Bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak, o nedenle kendinizi kandırmayın.
Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçeceğiniz bir yıl olacak; yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Mayıs’ta son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz, bunlar küçük kazançlar da değil üstelik.
2023’te iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durmanız, şartları çok fazla zorlamamanız mühim. Öte yandan aşk hayatınız karışabilir, eski sevgililer karşınıza çıkabilir.
Ekim itibariyle yeni iş imzaları, yeni ortaklıklar, hatta belki evlilik söz konusu! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…