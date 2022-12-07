Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Koç ve yükselen Koç 2023

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7 Mart’ta Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak Satürn, size yalnızlığı, kendi kendine yetmeyi ve korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi öğretecek. Bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak, o nedenle kendinizi kandırmayın.



Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçeceğiniz bir yıl olacak; yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Mayıs’ta son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz, bunlar küçük kazançlar da değil üstelik.



2023’te iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durmanız, şartları çok fazla zorlamamanız mühim. Öte yandan aşk hayatınız karışabilir, eski sevgililer karşınıza çıkabilir.



Ekim itibariyle yeni iş imzaları, yeni ortaklıklar, hatta belki evlilik söz konusu! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

ŞUBAT Yeni bir flört ya da hamilelik sürprizi Haberi görüntüle

MART Toplumsal konulara öncülük edebilirsiniz Haberi görüntüle

NİSAN Anlaşmalar açısından şanslısınız Haberi görüntüle

MAYIS Odağınızda para var Haberi görüntüle

HAZİRAN Uyku düzeninize dikkat edin Haberi görüntüle

TEMMUZ Yeni iş teklifleri alabilirsiniz Haberi görüntüle

AĞUSTOS Aşk çanları çalıyor Haberi görüntüle

EYLÜL Diyet ve sporu hayatınıza ekleyin Haberi görüntüle

KASIM Sağlık harcamaları artabilir Haberi görüntüle