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Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Koç ve yükselen Koç 2023

Güncelleme Tarihi:

#Dinçer Güner#Koç Burcu#Koç Burcu 2023 Yorumları
Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Koç ve yükselen Koç 2023
Dinçer Güner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 13:35

Yeni yıla sosyal çevrenize ağırlık vererek başlıyorsunuz, dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.

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7 Mart’ta Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak Satürn, size yalnızlığı, kendi kendine yetmeyi ve korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi öğretecek. Bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak, o nedenle kendinizi kandırmayın.

Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçeceğiniz bir yıl olacak; yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Mayıs’ta son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz, bunlar küçük kazançlar da değil üstelik.

2023’te iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durmanız, şartları çok fazla zorlamamanız mühim. Öte yandan aşk hayatınız karışabilir, eski sevgililer karşınıza çıkabilir.

Ekim itibariyle yeni iş imzaları, yeni ortaklıklar, hatta belki evlilik söz konusu! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

OCAK

Ev, aile, gayrimenkul odağınızdaEv, aile, gayrimenkul odağınızdaHaberi görüntüle

ŞUBAT

Yeni bir flört ya da hamilelik sürpriziYeni bir flört ya da hamilelik sürpriziHaberi görüntüle

MART

Toplumsal konulara öncülük edebilirsinizToplumsal konulara öncülük edebilirsinizHaberi görüntüle

NİSAN

Anlaşmalar açısından şanslısınız Anlaşmalar açısından şanslısınızHaberi görüntüle

MAYIS

Odağınızda para var Odağınızda para varHaberi görüntüle

HAZİRAN

Uyku düzeninize dikkat edinUyku düzeninize dikkat edinHaberi görüntüle

TEMMUZ

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AĞUSTOS

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KASIM

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#Dinçer Güner#Koç Burcu#Koç Burcu 2023 Yorumları

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