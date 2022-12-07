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Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Boğa ve yükselen Boğa 2023

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#Dinçer Güner#Dinçer Güner 2023 Boğa Burcu Yorumları#Dinçer Güner 2023 Boğa
Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Boğa ve yükselen Boğa 2023
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 14:13

Yeni yılın ilk günleriyle beraber yakın çevrenizle yoğun bir iletişim içinde olacaksınız.

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Şubat itibariyle sosyal hayatınız renkleniyor; yeni insanlarla tanışabileceğiniz etkinliklere davetler alacaksınız.

Martta Balık burcuna geçen Satürn size önümüzdeki bir yıl boyunca sosyal ilişkileri yönetmeyi öğretecek.

Kim dost, kim düşman daha iyi anlayacaksınız. Mart sonunda Plüton Kova burcunda 20 yıllık seyahatine başlıyor.

Siz de iş, kariyer ve toplumsal statü anlamında büyük değişimler yaşayacaksınız.

Bazılarınız kariyer anlamında çok güçlenirken, bazılarınız çok ünlü olabilir. Mayıs ayında Jüpiter burcunuza geçmesiyle yeni başlangıçlar yapabilir, kazancınızı arttırabilir, yeteneklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Yıl sonuna doğru fevri çıkışlarınız nedeniyle anlaşmalar, iş birlikleri bozulabilir; aman dikkat! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

OCAK

İşinizle ilgili oldukça yaratıcısınızİşinizle ilgili oldukça yaratıcısınızHaberi görüntüle

ŞUBAT

Düğünler, partiler, kutlamalar...Düğünler, partiler, kutlamalar...Haberi görüntüle

MART

Beklenmedik aşklar, sürpriz yatırım fırsatları…Beklenmedik aşklar, sürpriz yatırım fırsatları…Haberi görüntüle

NİSAN

Sağlığınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilirSağlığınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilirHaberi görüntüle

MAYIS

Duygusal krizler artabilirDuygusal krizler artabilirHaberi görüntüle

HAZİRAN

Bazı arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaşatabilirBazı arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaşatabilirHaberi görüntüle

TEMMUZ

Yeni bir dil öğrenmenin tam zamanıYeni bir dil öğrenmenin tam zamanıHaberi görüntüle

AĞUSTOS

Eski sevgililerden haber alabilirsinizEski sevgililerden haber alabilirsiniz Haberi görüntüle

EYLÜL

Borsa konusunda işin uzmanına danışınBorsa konusunda işin uzmanına danışın Haberi görüntüle

EKİM

İnatçılık, değişime kapalılık sizi zor duruma sokabilirİnatçılık, değişime kapalılık sizi zor duruma sokabilir Haberi görüntüle

KASIM

Evrende her şey size karşıymış gibi hissedebilirsinizEvrende her şey size karşıymış gibi hissedebilirsiniz Haberi görüntüle

ARALIK

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