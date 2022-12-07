Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Boğa ve yükselen Boğa 2023

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Şubat itibariyle sosyal hayatınız renkleniyor; yeni insanlarla tanışabileceğiniz etkinliklere davetler alacaksınız.



Martta Balık burcuna geçen Satürn size önümüzdeki bir yıl boyunca sosyal ilişkileri yönetmeyi öğretecek.



Kim dost, kim düşman daha iyi anlayacaksınız. Mart sonunda Plüton Kova burcunda 20 yıllık seyahatine başlıyor.



Siz de iş, kariyer ve toplumsal statü anlamında büyük değişimler yaşayacaksınız.



Bazılarınız kariyer anlamında çok güçlenirken, bazılarınız çok ünlü olabilir. Mayıs ayında Jüpiter burcunuza geçmesiyle yeni başlangıçlar yapabilir, kazancınızı arttırabilir, yeteneklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.



Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Yıl sonuna doğru fevri çıkışlarınız nedeniyle anlaşmalar, iş birlikleri bozulabilir; aman dikkat! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

OCAK İşinizle ilgili oldukça yaratıcısınız Haberi görüntüle

NİSAN Sağlığınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilir Haberi görüntüle

MAYIS Duygusal krizler artabilir Haberi görüntüle

HAZİRAN Bazı arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaşatabilir Haberi görüntüle

TEMMUZ Yeni bir dil öğrenmenin tam zamanı Haberi görüntüle

AĞUSTOS Eski sevgililerden haber alabilirsiniz Haberi görüntüle

EYLÜL Borsa konusunda işin uzmanına danışın Haberi görüntüle

KASIM Evrende her şey size karşıymış gibi hissedebilirsiniz Haberi görüntüle