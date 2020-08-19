Ozon tedavisinin vücuda katkıları

Ozon, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gazdır. Ozonun bağışıklık sistemini uyararak tıbbi durumları tedavi etmek, dezenfeksiyon ve çeşitli hastalıkları tedavi etmek için de kullanıldığını biliyoruz. Yaralarda enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalar ozonun vücut sıvılarıyla temas ettiğinde ortaya çıkan reaksiyonların daha çok protein ve kırmızı kan hücresi oluşturduğunu gösterir. Bu sayede vücuttaki oksijen kaynağını artmış olur.

Ozonun vücuttaki sağlıksız süreçleri bozarak zarar vermelerini engelleyebileceği de düşünülmektedir. Bu durumlar arasında bakteri, virüs, mantar, maya ve tek hücreli protozoalara karşı mücadele şeklinde nitelendirilebilir.

Spesifik olarak hangi hastalıkların tedavisine destek olacağına bakacak olursak;

Dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisi, cilt sağlığı ve yenilenmesi, sivilce tedavileri, fiziksel ağrı tedavileri, kronik yorgunluk durumlarının giderilmesi, selülit giderilmesi, zayıflama etkisi, kulak çınlamaları, vajinit gibi kadın rahatsızlıklarında ve birçok farklı hastalık ve vücut düzenlemesinde kullandığını görebiliriz. Bağışıklık sistemini tetikleyici özelliği ise en önemli özelliğidir.

Ozon tedavisine gelecek kişilere rahatsızlıklarına ya da isteklerine göre uygun ozon tedavisi metodu seçilerek uygulama yapılabilir. Bunlar arasında minör, majör, rektal (anüsten), vajinal, torbalama diye tabir edilen yöntemler bulunmaktadır.