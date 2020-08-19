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GeriYasemin Soytürk Özseren Ozon tedavisinin vücuda katkıları
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Ozon tedavisinin vücuda katkıları
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Fotoğraf: iStock
19.08.2020 - 13:20, Son Güncelleme:

Ozon tedavisinin vücuda katkıları

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Ozon tedavisinin vücuda katkıları
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Ozon tedavisi, bir hastalığı veya yarayı tedavi etmek için ozon gazının vücudunuza uygulanması sürecini ifade eder.

Ozon, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gazdır. Ozonun bağışıklık sistemini uyararak tıbbi durumları tedavi etmek, dezenfeksiyon ve çeşitli hastalıkları tedavi etmek için de kullanıldığını biliyoruz. Yaralarda enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalar ozonun vücut sıvılarıyla temas ettiğinde ortaya çıkan reaksiyonların daha çok protein ve kırmızı kan hücresi oluşturduğunu gösterir. Bu sayede vücuttaki oksijen kaynağını artmış olur.

Ozonun vücuttaki sağlıksız süreçleri bozarak zarar vermelerini engelleyebileceği de düşünülmektedir. Bu durumlar arasında bakteri, virüs, mantar, maya ve tek hücreli protozoalara karşı mücadele şeklinde nitelendirilebilir.

Spesifik olarak hangi hastalıkların tedavisine destek olacağına bakacak olursak;

Dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisi, cilt sağlığı ve yenilenmesi, sivilce tedavileri, fiziksel ağrı tedavileri, kronik yorgunluk durumlarının giderilmesi, selülit giderilmesi, zayıflama etkisi, kulak çınlamaları, vajinit gibi kadın rahatsızlıklarında ve birçok farklı hastalık ve vücut düzenlemesinde kullandığını görebiliriz. Bağışıklık sistemini tetikleyici özelliği ise en önemli özelliğidir.

Ozon tedavisine gelecek kişilere rahatsızlıklarına ya da isteklerine göre uygun ozon tedavisi metodu seçilerek uygulama yapılabilir. Bunlar arasında minör, majör, rektal (anüsten), vajinal, torbalama diye tabir edilen yöntemler bulunmaktadır.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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