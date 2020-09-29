Ön çapraz bağ yaralanmalarının en sık rastlanan nedeni ani durma veya yön değiştirmeleri, atlama ya da iniş hareketlerini içeren sporlardır. Bu sporlara örnek verecek olursak futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve aşağı yönlü kayak sayılabilir.

Ön çapraz bağ yaralanması oluştuğu anda yaralanmayı yaşayan kişi bir patlama hissi yaşayabilir. Dizdeki belirtiler; şişlik, dengesizlik şeklinde olabilir ve bir yükü taşıyamayacak kadar ağrı yaşanır hale gelinebilir.

Yaralanmanın ciddiyetine bağlı uygulanacak tedavi kapsamında güç ve stabiliteyi tekrar kazanmaya yardımcı olmak amacıyla dinlenme ve rehabilitasyon egzersizlerini veya yırtık bağın yerine rehabilitasyonun ardından ameliyatı içerebilir.

Yaralanmaya maruz kalma riski olan kişilere verilecek uygun eğitim sayesinde, ön çapraz bağ yaralanmaları riski azaltılabilir.

Dizde yaşanan patlama hissi, yapılan harekete devam etmeyi engelleyecek şiddette ağrı hissi, hızlı bir şekilde oluşan şişlik, eklem hareket açıklığında kayıp durumları ön çapraz bağlardaki yaralanmayı işaret edebilir.

Diz eklemi, birlikte çalışan kemikler, bağlar, tendonlar ve diğer dokulardan oluşan karmaşık bir yapıdır. Dolayısıyla yukarıda saydığımız belirtiler ile karşılaşırsanız yaralanmanın ciddiyetini belirlemek ve uygun tedaviyi almak için hızlı bir şekilde bir doktora başvurmalısınız.

Kadınlar kas yapıları nedeniyle bu rahatsızlığı yaşamaya elverişli bir durumda riske sahiptir. Daha önce de belirtilen hareket ve sporları yapmak ve uygun olmayan ekipman kullanmak risk faktörünüzü arttırır.