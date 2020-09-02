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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Kayropraktik tedavi
Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
02.09.2020 - 16:30 |  Son Güncelleme:

Kayropraktik tedavi

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Kayropraktik tedavi
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Kayropraktik uygulamalar, bu alanda eğitimli uzman kişinin bir spinal ekleme kontrollü, ani bir kuvvet uygulamak için ellerini veya küçük bir aleti kullandığı bir yöntemdir.

Omurga manipülasyonu olarak da bilinen bu prosedürün amacı, omurga hareketini ve vücudun fiziksel işlevini iyileştirmektir. Bu tedavi tarzı, sinir sistemi veya kas iskelet sistemi bozukluklarının cerrahi olmayan tedavisine yöneliktir.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; kayropraktik uzmanlarca yaygın olarak kullanılan manuel tedavilerin genellikle bel ağrısının tedavisi, radikülopati 3,4 ve boyun ağrısı ile bel fıtığı tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.

Bu tedaviyi alanında uzmanlaşmış kişilere yaptırmalısınız, aksi taktirde olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Bu durumlar arasında; fıtıklaşmış bir disk veya mevcut disk herniasyonunun kötüleşmesi, alt omurgadaki sinirlerin sıkışması, boyun manipülasyonundan sonra belirli bir tip inme olabilir.

Tedavinin uygulanmayacağı durumlar;

- Şiddetli osteoporoz,

- Kol veya bacakta uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı,

- Omurgadaki kanser, 

- Artmış inme riski,

- Boynun üst kısmında bilinen bir kemik anormalliği.

 

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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