Fıtık nedir? Belirtileri nelerdir?

Örnek verecek olursak bağırsaklar, karın duvarındaki zayıflamış bir bölgeden geçerek bir fıtığa neden olabilir. Göğüs ve kalçalar arasındaki karın bölgesinde birçok fıtık meydana gelir, ancak bunlar üst uyluk ve kasık bölgelerinde de görülebilir.

Fıtıkların çoğu, ani bir sıkıntı ile hayatınızı etkilemez. Sıkıntı vermiyor olması kendiliğinden geçeceği anlamına gelmez. Bazı durumlarda tehlikeli komplikasyonları önlemek için ameliyat gerektirebilir.

Fıtık belirtileri nelerdir?

Fıtıklarda en yaygın belirti bir çıkıntı veya yumru oluşumudur. Örneğin, kasık fıtığı durumunda, kasık kemiğinizin her iki tarafında, kasık ve uyluğunuzun birleştiği yerde bir yumru fark hissedebilirsiniz. Yatış pozisyonunda ise yumrunun kaybolduğunu fark edebilirsiniz. Ayakta dururken, eğilirken veya öksürürken fıtık yoluyla dokunuşunuzu hissetme olasılığınız daha yüksektir. Yumru etrafındaki bölgede rahatsızlık veya ağrı da mevcut olabilir.

Çoğu durumda fıtıkların hiçbir semptomu yoktur. İlgisiz bir problem için rutin bir fiziksel muayene veya tıbbi muayene sırasında ortaya çıkmadıkça, fıtığınızın olduğunu bilmeyebilirsiniz.

Omurga fıtıkları

Omurgada omurlar ve bunların arasındaki disklerden oluşur. Diskler fiziksel yapının temel elemanlarıdır. Çekirdek ve bu çekirdeği çevreleyen bir kılıftan oluşur. Fıtık bu çekirdeğin etrafındaki kılıftan dışarı çıkması ile meydana gelir ve oluştuğu bölgeden de adını alır; bel fıtığı, boyun fıtığı gibi. Bel fıtığı tedavisi %10 ameliyat gerektirebilir. Kalını için ameliyatsız tedaviler uygulanır. Omurga fıtıklarının yaşanma aralığı en sık 30-50 yaşlarıdır.