Yüz şeklinize uygun güzellik önerileri - 2

Kare yüz

Kare yüz şeklinde alın bölgesindeki genişlik ile çenedeki genişlik birbirine yakındır. Bir başka açıdan bakarsak, gözler arasındaki genişlik ile çenedeki genişlik aynı gibi görünür. Alında şaç çizgisi düzdür. Çene yapısı ise köşelidir. Bu durumda amacımız, yüzdeki görünümü inceltmek ve hatlardaki köşegenliği azaltmaktır. En önemli aracımız yine kaşlardır. Kaşlara oval bir biçim vermek ve düşmesini önlemek gerekir.

Dudakları dolgunlaştırmak, çenedeki köşeli görünümü azaltır. Ama en önemlisi, saç modelini ve makyajı doğru seçmek ve kilo almaktan kaçınmaktır. Kare biçimli yüzü olanlarda genellikle boyun da kısadır ya da kısa görünür. Hafifçe kilo alındığında boyun tamamen kaybolur. Dekolte giysiler, boynu sarmayan takılar, yüzü uzun ve ince gösteren, boyun hattını açıkta bırakan saç modelleri, yüz biçimini dengelemeye yardımcı olur.

Kaşlarınıza yuvarlak bir kavis verirseniz, yüz hatlarınız büyük oranda yumuşar. Ardından fondötenden çok yönlü yararlanmayı öğrenin. Örneğin, çenenizin sert çıkıntılarına daha koyu bir fondötenle gölge yapabilirsiniz. Allığı da aşağı doğru çene çizgisine kadar yayabilirsiniz. Burnu, alın ve çenenin ortasını açık renk bir pudra ile biraz aydınlatın. Allığı elmacık kemiklerinin sadece alt kısmına sürün. Bu gölge yüzünüzün daha uzun görünmesine yardımcı olur. Dudaklara gelince, onlara da dolgun bir görünüm kazandırmaya çalışın. Bu amaçla yine dudak rengine yakın bir kalemle dudak sınırlarından taşan bir çizgi çektikten sonra içini doğal tonlara yakın bir ruj ile boyayın.

Kalp-üçgen yüz

Alnı geniş ama çene kısmı dar olan yüz tiplerine bu isim verilir. Bu tipi geliştirirken, alında genişliği azaltmak ve çenede genişlik yaratmayı amaçlarız. En akıllı çözüm yine kaşlarla başlamaktır. Kaşların arasındaki mesafeyi azaltmak ve kavis vermek gerekir. Bu değişim için evde cımbız ama güzellik merkezlerinde epilasyon ve kalıcı makyaj bize yardımcı olur.

Allığınızı, elmacık kemiklerinin yukarısına sürün ve şakaklara doğru yayın. Alında ise daha koyu bir fondöten kullanmayı deneyin. Saçlarınızı mümkün olduğu kadar dağınık bırakarak şakaklarınızı, alnınızı örtmeye çalışın. Dudaklarınızı belirginleştiren bir makyaj yapın.

Yuvarlak yüz

Yuvarlak yüzlerde genişlik uzunluğun üçte ikisinden fazladır. Alında saç çizgisi ve çene biçimi yuvarlak, yanaklar dolgundur. Bu nedenle hatları keskinleştirmeye ve inceltmeye çalışırız. Bu tip yüzlerde fazla dolgun dudaklara özenmemek daha iyidir. Saç modeli ve giysilerde açık, sivri yaka modeller görünümü çok değiştirir. Dik yakalar, boynu saran bluzlar yuvarlak yüzlere uygun değildir.

Aynanın karşısına geçin ve yanaklarınızı içeri çekin. Allığı bu çukurların içine sürün ve sonra hafifçe yukarıya doğru yayın. Böylece yüzünüz daha uzun ve dar görünür. Yüz ortasına açık renk bir pudra, çene çizgisine ise koyu bir fondöten sürün. Kaşlarınıza yüksek kavis vermeyin ve dudaklarınızı fazla dolgunlaştırmaya heveslenmeyin…