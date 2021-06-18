Saçlarımız dökülmek zorunda mı?

Her gün 50-100 tane kadar saç teli dökülebilir. Ancak saçlar tutam tutam ellerinize gelmeye başlarsa, doğrudan doğruya, doktora başvurmanız gerekir.



Normal saç dökülmesi nasıl olur?



Ortalama olarak günde 50- 100 tel saç dökülebilir. Bu sayı yaşa, kişinin genetik yapısına, ırksal özelliklerine göre değişim gösterir. Günde 100 telden fazla saç dökülmesi veya yeni çıkan saçların eskisine göre daha cansız ve ince olması bir sorun olarak kabul edilebilir. Tüm canlılar gibi saçlarımız da doğar büyür ve büyümesi durunca ölür (dökülür). Kafamızdaki saçların yaklaşık yüzde 90'ı büyüme evresindedir. Bu dönem bir ile altı yıl arasında değişir. Geri kalan saçlar ise duraklama evresindedir ve bu evrede dökülür.

Saçların %90’ı, 2- 5 yıl süreyle devamlı uzar

Bir genelleme yaptığımızda kişide ortalama 1.000.000 saç teli bulunur. Sarışınların saçları biraz daha daha fazla, kızıl saçlar ise daha seyrektir. Öte yandan, saçların yaşamı tekdüze değildir; uzayıp güçlendiği sonra dinlendiği periyodik süreçler vardır. Saçların %90’ı, 2- 5 yıl süreyle devamlı uzar. Sonra birkaç gün ara devrede kalır ve bunu takip eden dönemde 2- 4 ay kadar dinlenir. Bu süre içinde, saçın cansızlaştığını ve uzamadığını fark ederiz. Keyfimiz kaçar, moralimiz bozulur, losyonlara, doğal yağlara başvururuz. Halbuki hiçbir şey yapmasanız bile, bu süre dolduğunda saç yeniden aktif döneme geçer ve yeni saç telleri fışkırmaya başlar. Bu arada eski saçlar da dökülür.

Saçlarınız neden dökülmeye başlar?

Hormonal değişiklikler, hamilelik, yüksek ateş, dengesiz ve yetersiz beslenme, radyasyon, kemoterapi veya belirli ilaçların alınması, saçların anormal dökülmesine neden olur. Sayılan bu sebepler içerisinde hormonal değişimlerin neden olduğu saç dökülmeleri sıkça rastlanılanlar içerisindedir. Örneğin menopoz saç kalitesinde bir dönüm noktası olabilir. Tedavi edilmezse, saçlar giderek gücünü kaybeder. Bazen doğumlardan sonra saç dökülmesi görülür. Neyse ki geçicidir, doğumdan 4-8 ay sonra herşey yeniden eskisi gibi olur.

Şok, stres ve tiroid bozuklukları

Saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biri de strestir. Özellikle şok karşısında saçlar dökülmeye başlayabilir. Kimi zaman kadınlarda da erkeksi saç dökülmesi görülür. Yani alın ve şakaklar açılmaya başlar. Bu durumda yapılacak ilk iş, oyalanmadan bir doktora başvurmak ve hormon testleri yaptırmaktır.

Tiroid bozuklukları (guatr) genellikle saçları da etkiler. Saçlar kurur, gevrekleşir ve kırılgan bir hale gelir. Yüksek ateşle seyreden hastalıklar, bazı ameliyatlar (özellikle histerektomi), kazalar ve bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir.



Kronik dökülmelerde ilaç tedavisi fayda sağlar

Kronik yoğun saç dökülmesinde ve kadın tipi kellikte dışardan tatbik edilen bazı ilaçlar faydalı olabilir. Ancak, bu ilaçlarla ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli nokta, bunların kozmetik ürünler olmadığı ve uzun dönem doktor kontrolünde kullanılması gerektiğidir. Geçici saç dökülmelerinde genelde bakım dışında bir tedavi gerekmez. Hormonal bozukluklara ya da beslenmeye bağlı saç dökülmesinde ise altta yatan sebebin düzeltilmesi saçın normale dönmesini sağlar.



Doğru beslenmenin faydaları

Saçın yapısını oluşturan en önemli eleman proteinlerdir. Sağlıklı bir saç üretimi için diyetle yeterli miktarda doğal protein almak gereklidir. Bugün için kesin olan, beslenme ile yeterli protein almanın saç sağlığında önemli olduğudur. Balık, tavuk, kuru baklagiller, peynir, yumurta, fındık ve ceviz önemli protein kaynaklarıdır.