Saçın sağlıklı ve bakımlı olmasını sağlayan doğal kürler

- Saçlarınıza tarz yaratın!

- Saçınızın ihtiyacı olan besleyici maddeleri sağlayın.

- Önce kendinizi sonra saçlarınızı susuz bırakmayın!

Jojoba yağı

Jojoba yağı, minoksidile doğal bir alternatiftir. Bir çöl bitkisinden yapılan jojoba yağı kafa derisindeki kan dolaşımını düzenleyebilir. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra saç derisine birkaç damla yağ damlatın ve masaj yapıp bir gece bekletin. Gözlerinize temas ettirmemeye dikkat edin, eğer herhangi bir tahriş meydana gelirse kullanmayı kesin. Şampuanlamayı sabah yapmanızı öneririm.

Saw palmetto

Saç dökülmesine karşı piyasada satılan ilaçların %90’ının ana maddesi saw palmetto’dur. Saw palmetto, erkeklerde DHT (erkek tipi saç dökülmesine de neden olan erkeklik hormonu türevi-dehidrotestosteron) oranlarını düşürerek prostata iyi geldiği bilindiğinden bir saç ilacı olarak da çok tutulmuştur. Prostat rahatsızlıkları ve saç dökülmesi birçok yönden birbiriyle bağlantılı olduğundan saw palmetto birçok herbalist tarafından saç dökülmesine karşı satışa sürülmüştür. Saw palmetto vücudunuzda üretilen DHT oranlarını azaltmaya yardımcı olur. Bu arada, saw palmetto’nun da yan etkileri olduğu bilinmelidir. Anne karnındaki bebeğe zarar verebileceğinden hamile kadınlar saw palmetto’dan uzak durmalıdır. Saw palmetto’nun, nadir de olsa bazı durumlarda kanamalara, idrara çıkmakta zorluğa, prostat şişmesine ve idrarda kanlanmaya yol açtığı bilinmektedir.

Isırgan otu

Tazesi ya da kurusu hiç farketmez, ısırganı kaynatıp saçlarınızı o suyla yıkadığınızda göreceksiniz ki parlaklık kazanacak. Ayrıca bir kaç yıkama sonunda istediğiniz etkiyi görmeye başlayacaksınız.

Çam terebentin yağı

Çam terebentin yağı tüm aktarlarda satılır. Küçük bir şişede satılan bu yağı yarım litre şampuana ekleyebilirsiniz. Ya da hafta 2 kez saç diplerine uygulayabilirsiniz. Saç uzatma konusunda oldukça etkilidir.

Sarımsak

Sarmısak saç uzatmada ve gürleştirmede oldukça etkilidir. Doğal saç uzatma yöntemleri arasında en çok bilinenler arasındadır. Dövdüğünüz yaklaşık 15 diş sarımsağı saç diplerinize yedirin ve bir iki saat kadar bekletin, kokusu kötü olabilir ama etkisi oldukça büyüktür.

Papatya suyu

Taze toplanmış ya da kurutulmuş papatyaları kaynatarak suyunu yarım saat saçlarınızda bekletirseniz saçlarınızın rengi canlanır.

Yumurta ve zeytinyağı karışımı

Yumurta ve hakiki zeytinyağını karıştırarak bir maske elde edin. Haftada 2 kez bu karışımı saçlarınıza uyguladığınızda hem saçlarınız uzar hem de canlılık kazanır.

Sağlıklı saçlar için maskeler

Dökülen saçlar için zerdeçallı maske;

1 yemek kaşığı zerdeçal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karışımı 30 dakika saçın zayıf bölgelerinde beklettikten sonra yıkayın. Ayda 2-3 defa uygulayın.

Avokadolu bakım maskesi;

2 yemek kaşığı mayonez

1 avokado

İki malzemeyi iyice karıştırın ve kuru saça uygulayın. Saçınıza bone takın ve sıcak havlu ile destekleyin. Böylece saça daha hızlı etki eder. 10-20 dakika bekledikten sonra şampuanla yıkayıp durulayın. Kuru ve zarar görmüş saçlar için haftada bir defa uygulamaya başlayın. Saç kendine gelince 3 haftada bir defa uygulayın.