Saçın sağlıklı ve bakımlı olmasını sağlayan doğal kürler

Unutmayın, saçlarınız doğal tellere sahiptir ve bunlar sağlığınızın ve iyi olmanızın yansımasıdır. Eğer vücudunuza iyi bakmazsanız, saçlarınız istediğiniz gibi sağlıklı ve bakımlı olmayacaktır. Bunun için vücudunuza iyi bakmalı ve sağlıklı beslenmelisiniz.

Yapmanız gerekenler

- Önce kendinizi sonra saçlarınızı şımartın.

- Onları ovalamayı ihmal etmeyin.

- Saçlarınıza tarz yaratın.

- Saçınızın ihtiyacı olan besleyici maddeleri sağlayın.

- Önce kendinizi sonra saçlarınızı susuz bırakmayın.

Saçlara doğal bakım için işte öneriler

Jojoba yağı

Bir çöl bitkisinden yapılan jojoba yağı da kafa derisindeki kan dolaşımını düzenleyebilir. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra saç derisine birkaç damla yağ damlatın, masaj yapıp bir gece bekletin. Gözlerinize temas ettirmemeye dikkat edin, eğer herhangi bir tahriş meydana gelirse kullanmayı kesin. Şampuanlamayı sabah yapmanızı öneririm.

Saw palmetto

Saç dökülmesine karşı piyasada satılan ilaçların %90'nın ana maddesi saw palmetto’dur. Saw palmetto, erkeklerde DHT (erkek tipi saç dökülmesine de neden olan erkeklik hormonu türevi- dehidrotestesteron) oranlarını düşürerek prostata iyi geldiği bilindiğinden bir saç ilacı olarak da çok tutulmuştur. Prostat rahatsızlıkları ve saç dökülmesi birçok yönden birbiriyle bağlantılı olduğundan saw palmetto birçok herbalist tarafından saç dökülmesine karşı satışa sürülmüştür. Saw palmetto vücudunuzda üretilen DHT oranlarını azaltmaya yardımcı olur. Bu arada, saw palmetto'nun da yan etkileri olduğu bilinmelidir. Anne karnındaki bebeğe zarar verebileceğinden hamile kadınlar saw palmetto’dan uzak durmalıdır. Saw palmetto'nun, nadir de olsa bazı durumlarda kanamalara, idrara çıkmakta zorluğa, prostat şişmesine ve idrarda kanlanmaya yol açtığı bilinmektedir.

Isırgan otu



Tazesi ya da kurusu hiç fark etmez. Isırganı kaynatıp saçlarınızı o suyla yıkadığınızda göreceksiniz ki parlaklık kazanacak ayrıca birkaç yıkama sonunda istediğiniz etkiyi görmeye başlayacaksınız.



Çam terebentin yağı

Çam terebentin yağı tüm aktarlarda satılır. Küçük bir şişede satılan bu yağı yarım litre şampuana ekleyebilirsiniz ya da haftada 2 kez saç diplerine uygulayabilirsiniz. Saç uzatma konusunda oldukça etkilidir.

Sarımsak



Sarımsak saç uzatmada ve gürleştirmede oldukça etkilidir. Doğal saç uzatma yöntemleri arasında en çok bilinenler arasındadır. Dövdüğünüz yaklaşık 15 diş sarımsağı saç diplerinize yedirin ve bir iki saat kadar bekletin, kokusu kötü olabilir ama etkisi oldukça fazladır.

Papatya suyu

Taze toplanmış ya da kurutulmuş papatyaları kaynatarak suyunu yarım saat saçlarınızda bekletmeniz saçlarınızın rengini canlandırmada etkilidir.

Yumurta ve zeytinyağı karışımı

Yumurta ve hakiki zeytinyağını karıştırarak bir maske elde edebilirsiniz. Haftada 2 kez bu karışımı saçlarınıza uyguladığınızda hem saçlarınız uzar hem de canlılık kazanır.