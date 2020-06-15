Mekan ve zamana göre nasıl farklı makyaj yapılır?

Bir pikniğe giderken, spor yaparken, bir akşam yemeğine veya partiye gideceğiniz zaman, her defasında farklı makyaj yapmak gerekir. Artık işe giderken veya zamanınız çok kısıtlı olduğunda da soluk görünmek zorunda değilsiniz.

Spor yaparken nasıl makyaj yapmalısınız?

Makyajınız kibar ve sade olmalı. Bu durumda fondöten kullanılmaz. Çünkü terlediğiniz zaman fondöten sorun yaratır. Kirpiklerinize suya dayanıklı bir rimel, dudaklarınızın korunması için de parlatıcı veya açık renkte bir ruj sürün. Bu hafif makyaj spor yaparken bozulmaz ve size taze bir görünüm kazandırır.

İlk buluşmaya giderken nasıl makyaj yapmalısınız?

İlk buluşmada trendleri boş vermek ve mümkün olduğunca sade olmak daha doğrudur. Bahsettiğim, ‘makyaj yapmayın’ anlamına gelmemelidir. Aksine çekici bulduğunuz noktalara olabildiğince daha fazla vurgu yapmalısınız. Dudaklarınıza güveniyorsanız, kırmızı rujunuzu sürün; iltifatları daha çok gözleriniz alıyorsa, bol maskara ve gölgelerle onlara daha çok anlam ve derinlik katın.

İşe giderken nasıl makyaj yapmalısınız?

İşe bakımsız ve soluk bir yüzle gidemezsiniz. Ama makyaj yapmak için yataktan bir saat önce kalkmak da herkese uygun değil... İnsan erken kalksa bile, sokağa çıkmadan önce yapması gereken birçok şey sırada bekler. Hem size vakit kaybettirmeyecek hem de gün boyunca bakımlı görünmenizi sağlayacak sade bir makyaj için;

Önce yüzünüze fondöten veya renkli bir gündüz kremi sürün.

Fondöteninizin dayanıklılığını artırmak ve gün içinde cildinizin parlamasını önlemek için toz pudra uygulayın.

Pastel renkte bir allığı tercih edin.

Sonra uygun bir renkte toz far sürün.

Kirpiklerinizi iyice rimelleyin.

Dudak çevrenizi kalemle belirleyin.

Rujunuzu sürün.

Kalıcı makyaj yaptırırsanız bu süreyi daha da kısaltabilirsiniz. Ayrıca gün boyunca olduğu gibi plajda bile makyajlı görünebilirsiniz.

Alışverişe çıkarken nasıl makyaj yapmalısınız?

Alışveriş sırasında denediklerinizden memnun kalmak istiyorsanız dışarı salaş çıkmayın. Mümkünse saçlarınıza fön çekin ve doğal ama etkili bir makyaj yapın. Alışveriş kabinlerindeki ışıklar genelde kötü olur ve ne kadar kusurunuz varsa fazlasıyla ortaya çıkarır. Bu nedenle, eğer varsa ışığı yansıtan bir fondöten kullanmaya çalışın. Göz kapaklarında yorgunluk izlerini kapatacak koyu renk bir far ve onu tamamlayan kalem de işinizi görecektir. Yanak ve dudaklarınız içinse pastel tonlarda ruj ve allık sürebilirsiniz.

Gece makyajınızı nasıl yapmalısınız?



Gece dışarı çıkacağınız zaman, suni ışıkları ve gölgeleri hesaba katarak, daha iddialı, daha dikkat çekici bir makyaj yapabilirsiniz. Suni ışık renkleri soluklaştırdığından daha kuvvetli tonlar ve parlak altın renkleri gece makyajında uygun olur. Bunun için;