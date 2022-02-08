Evde kendi toniğinizi hazırlamak ister misiniz?

Tonikler gözenekleri sıkıştırır. Aslında gözeneklerin kas yapısı olmadığı için açılıp kapanması veya sıkışıp gevşemesi söz konusu değildir. Ölü doku artıkları, sabun artıkları ve kir, ciltteki gözenekleri tıkayarak açılmasına neden olur. Toniklerin içinde bulunan maddeler cildi biraz tahriş ettiği için dokular hafifçe şişer. Bu tepki gözenekleri geçici bir süre için sıkıştırır.

Tonik seçimi nasıl yapılmalıdır?

Tonik seçerken dikkatli olmak gerekir. Bazı tonikler alkol içerir. Akneli, genç ve çok yağlı ciltlerde hafif alkollü tonikler tercih edilebilir, ama genelde alkolsüz tonikleri tercih etmek gerekiyor. Kullanımdan sonra hafif bir yanma ve ferahlık hissi oluşur. Bu his kısa sürede etkisini kaybeder. Tonik uyguladıktan sonra cildinizde aşırı yanma, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı meydana geliyorsa kesmelisiniz.

Tonik cilde nasıl uygulanır?

Cildinizi temizledikten sonra (jel, sabun veya losyonla) temiz bir makyaj pamuğunu tonikle ıslatın. Çizmeden ve bastırmadan yavaşça cildinizin üzerinde gezdirin. Pamuğun üzerinde makyaj artıkları görürseniz işlemi tekrarlayın. Cildinizin temiz olduğuna eminseniz artık nemlendiricinizi sürebilirsiniz.

Evde yapabileceğiniz kolay tonik tarifi

1 adet greyfurt

¼ demet maydanoz

⅕ bardak su

Greyfurtu kabuğuyla beraber küçük küçük doğrayın, maydanozları ince ince kıyın. İkisini beraber suyun içine koyun ve 5 dakika kaynatın. Süzgeçten (ya da tülbentten) geçirdikten sonra şişe içinde buzdolabında saklayın. Bu formül lekeli ciltlerde çok etkilidir.

Hassas ciltler için tonik tarifi

1 litre su,

4 yemek kaşığı üzüm çekirdeği,

¼ fincan limon çiçeği.

Limon çiçeğini ve üzüm çekirdeğini öğütücüde iyice öğüttükten sonra suda kaynatın.

Ağzını kapatarak 20 dakika demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra şişeye doldurup 15 gün boyunca kullanabilirsiniz. Bu karışım buzdolabında saklanabilir. Yorgun bir günün sonunda küvet suyuna eklerseniz rahatlatır ve ferahlık verir.

Normal ciltler için naneli tonik

1 şişe sade maden suyu

¼ fincan papatya

2 yemek kaşığı kuru nane.

Bütün malzemeyi karıştırıp, oda sıcaklığında 2 saat bekletin. Süzdükten sonra cam kaba koyup tonik olarak kullanabilirsiniz.

Yağlı ciltlere tonik

1 şişe sade maden suyu

1 adet limon

2 tatlı kaşığı oğul otu (limon otu/limon melisa otu)

½ bardak su

Limonu ve oğul otunu iyice doğradıktan sonra suda kaynatın. Kaynayınca kapağını kapatarak 20 dakika demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra soğutun ve maden suyunu ekleyin. 7 günlük toniğiniz hazır.