Vajinismus dereceleri nelerdir?

Vajinismus hastaları bilmelidir ki bu hastalığın kesin ve kalıcı tedavisi vardır ve herkes için mümkündür. Hiçbir kadının ‘Ben başaramam’ düşüncesine kapılmasına gerek yoktur. Ertelemeden bu tedaviyi gerçekleştiren uzman bir doktora başvurulmalıdır.



1. ve 2. derece hastalar ilişkiye girebildiği için hastalar vajinismus olduğunu düşünmüyor, sadece 3, 4 ve 5. dereceyi vajinismus olarak nitelendirerek hastalığın gözden kaçırılması nedeniyle, hastalar hayat boyu ağrılı cinsel ilişkiyi normalmiş gibi düşünmektedirler. Normal bir cinsel ilişki tamamen ağrısız ve acısız yaşanmalıdır.



1.derece vajinismus: Rahatsızlığın ilk aşaması ve en hafif derecesidir. 1. derecedeki hastalar muayene eşliğinde anlatılanlar ve telkinlerle vajinal kasları kontrol edebilir. Penisin vajinaya girişi sınırlıdır. 1. derece vajinismus incelenirken geçmişte yaşanmış bir cinsel taciz ya da travmaya rastlanmaz.



2. derece vajinismus: Rahatsızlığın hafif orta derecesidir. Hasta kısıtlı bir cinsel ilişki yaşayabilir. Hissedilen ağrı, ilişkiden kaçınmaya neden olur. Bu vajinismus hastaları, jinekolog tarafından muayene sırasında verilen telkinlere rağmen, muayene süresince pelvik taban kaslarını kasmaya devam ederler.



3. derece vajinismus: Orta üstü derecedir. Hasta cinsel birleşme sırasında şiddetli şekilde kasılır. Cinsel birleşme hiç yaşanamamıştır. Kadın vajinal girişe dokunamaz. Kadın doğum uzmanının yaptığı muayene esnasında hasta kasılarak muayeneye engel olmak ister.



4. derece vajinismus: Şiddetli derece vajinismustur. Hastalar cinsel birleşme anında korkuya, endişeye kapılır. Pelvik kaslar ve tüm vücutta kasılma meydana gelir. İlişki denemesi bittiği zaman sakinleşme süresi uzundur. Kadın doğum uzmanı muayenesinde kalçayı kaldırarak ve bacakları kapatarak engel olmaya çalışır.



5. derece vajinismus: Derecesi ve şiddeti en yüksek vajinismustur. Hasta cinsel ilişkide korku ve endişe hissederken panik atak da yaşar ve sakinleşmek biraz vakit alır. Doktor muayenesi esnasında hastada titreme, hızlı soluk alıp verme, çarpıntı, ağlama krizleri, bayılma nöbeti, bulantı, kusma, kaçma gibi olaylar yaşanabilir.