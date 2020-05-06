Kadınlar üreme sistemi organlarını tanıyor ve biliyorlar mı?

Kadınların doğumları ile çok sayıda muhtemel yumurta hücreleri dünyaya gelir. Ergenlik başlangıcı dönemine kadar (12 yaş civarı) bu hücreler yaşamı sürdürecek kadar olgun değildir. Kadında bu hücreler düzenli olarak olgunlaşır ancak bir kadın menopoza ulaşana kadar her ay sadece bir tane serbest bırakılır. Bu hücreler artık oluşmamasıyla birlikte menopoz genellikle 45-55 yaşlarında görülür.

Kadın üreme sistemi organlarını tek tek inceleyelim…

Vajina: Bir kas tüpüdür ve cinsel ilişki sırasında penisin girdiği tüptür ve bir bebeğin doğum ile rahimden çıkmasını sağlayan kanaldır.

Rahim: Döllenmiş bir yumurtanın, fetüsün beslenmesi ve gelişmesi görevini üstlenir.

Yumurtalıklar: Düzenli üreme hücrelerinin üretimini gerçekleştirirler. Olgunlaşan yumurta hücresi fallop tüpüne gönderilir.

Fallop tüpleri: Bu küçük tüpler, üreme hücrelerini yumurtalıklardan alarak rahime taşınmasını sağlar. Yumurtanın döllenmesini beklediği yerdir.

Kadının oluşturduğu yumurta bir erkek tarafından döllenmesi sonrasında bir bebeğin dünyaya gelmesini sağlayacak diğer tüm gereklilikleri sağlamaktadır.

Hamile bir kadın döllenme sürecinde vücuttaki hormonların bu olaya karşı verdiği tepkilerle değişik belirtiler yaşayacaktır.

Fetüsün (bebeğinizin karnınızdaki hali) büyümesi ile kasıklar da kendini doğuma hazırlayacaktır.

Doğum olayı 2 şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan ilki normal doğum dediğimiz vajinal yolla gerçekleşen doğumdur. Diğeri ise cerrahi yöntem ile karnınızdan sezaryen doğum olayıdır.

Gebelik çok kolay bir süreç değildir ve bu süreç anne adayında çeşitli sorunlara neden olabilir. Bunlar;

Preeklampsi (Gebelik zehirlenmesi)

İdrar yolu enfeksiyonu

Gebelik hipertansiyonu

Fetüsün büyümesinde gerilik

Dış gebelik

Düşük

Erken doğum

Üreme sistemi organlarının idrar yoluyla olan ilişkisi enfeksiyon durumlarından etkilenmesine neden olur. Bu yüzden temizlik önemlidir.