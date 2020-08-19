Genital herpes enfeksiyonları

14 ile 49 yaşları arasındaki insanların yaklaşık yüzde 16'sı cinsel yolla bulaşan herpes gibi hastalıklara yakalanmaktadır.

Genital herpes durumunu ele alırken 2 tür herpes virüsü olduğunu görürüz. Bunlardan ilki tip-1 genel olarak uçuklara neden olur ve tip-2 türü genellikle genital herpes'e neden olur.

Virüsler, mukoza zarlarınızdan vücuda giriş yapar. Mukoza zarları, vücudun açıklıklarını kaplayan ince doku katmanları olarak tanımlanır. Burunda, ağızda ve cinsel organlarda bulunabilirler.

Virüsler vücuda girdiği zaman, hücrelere temas edip, pelvis sinir hücrelerinde kalırlar. Virüsler kolay çoğalır ve hücreye uyum sağlama eğilimindedir, bu da onları tedavi etmeyi zor duruma getirir. Tükürük, meni ve genital sıvılar bu virüsleri taşıyabilmektedir.

Erkek ve kadınlarda genel semptomlara bakacak olursak ağız içi, dudak, yüz ve enfekte olmuş her bölgede ve her yerde kabarcıklar görünebilir. Kabarcık çıkmadan önce o bölgede kaşıntı olabilir. Kabarcıklar ilerleyerek açık yaralara da dönüşebilir. 1 haftalık süreçte kabarcıklar kabukta bağlayabilir. Vücutta enfeksiyonla savaşan lenf bezlerinde şişme olabilir. Ateş, vücut ve başta ağrı olabilir. Herpes virüsü ile doğan bebeklerde ciddi sıkıntılar yaşanma ihtimali olabilir.

Tedavide ilaç kullanımının yanında temizlik de oldukça önemli konumdadır.