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Haberler>Yazarlar>Ümmügülsüm Soytürk>Doğurganlık ve üreme sağlığı
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
22.09.2020 - 11:42 |  Son Güncelleme:

Doğurganlık ve üreme sağlığı

Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
gulsum72@gmail.com
Doğurganlık ve üreme sağlığı
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Doğurganlık, bir kadının çocuk sahibi olma kabiliyetidir. Genel olarak, en az bir yıl cinsel korunma olmadan sonra bile hamile kalınamıyorsa, kısırlık düşünülür ve çocuk sahibi olunabilmesi için bir doktor tarafından durum değerlendirilir.

Kısırlık sadece bir kadın sorunu değildir. Hamile kalamayan çiftlerde % 35 oranında bu durumun nedeni hem kadın hem de erkekteki faktörlere bağlanabilir. % 8 oranında ise tek neden erkek faktörünün olduğu şeklinde araştırmalar yapılmıştır.

Kadın yumurtalıklarında işlevsel problemler, tıkalı haldeki fallop tüpleri ya da miyom tarzındaki oluşumlar, rahim anormallikleri kısırlığın nedenleri arasında yaygın olarak görülür.

Erkeklerdeki kısırlık ise bozulmuş testis fonksiyonu, ejakülatuar fonksiyon bozukluğu genetik yapı kaynaklı ya da hormon bozukluklarıyla alakalı gelişebilir.

Erkeklerde ve kadınlarda kısırlık durumunu kolaylaştırabilecek faktörlere bakıldığında yaş, sigara içmek, alkol kullanmak, uyuşturucu almak, bazı ilaçların etkisi ve kanser tedavisi gibi durumların yer aldığı görülebilir.

Gebe kalmakta güçlük çeken kadınlar veya erkekler, doktorlarından olası nedenleri belirlemeye yardımcı olabilecek, tedaviler önerebilecek ve aşılama ya da yardımcı üreme teknolojisi gibi seçenekleri tartışabilecek bir üreme endokrinoloğuna sevk istemelidir.

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Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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