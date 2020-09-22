Doğurganlık ve üreme sağlığı

Kısırlık sadece bir kadın sorunu değildir. Hamile kalamayan çiftlerde % 35 oranında bu durumun nedeni hem kadın hem de erkekteki faktörlere bağlanabilir. % 8 oranında ise tek neden erkek faktörünün olduğu şeklinde araştırmalar yapılmıştır.

Kadın yumurtalıklarında işlevsel problemler, tıkalı haldeki fallop tüpleri ya da miyom tarzındaki oluşumlar, rahim anormallikleri kısırlığın nedenleri arasında yaygın olarak görülür.

Erkeklerdeki kısırlık ise bozulmuş testis fonksiyonu, ejakülatuar fonksiyon bozukluğu genetik yapı kaynaklı ya da hormon bozukluklarıyla alakalı gelişebilir.

Erkeklerde ve kadınlarda kısırlık durumunu kolaylaştırabilecek faktörlere bakıldığında yaş, sigara içmek, alkol kullanmak, uyuşturucu almak, bazı ilaçların etkisi ve kanser tedavisi gibi durumların yer aldığı görülebilir.

Gebe kalmakta güçlük çeken kadınlar veya erkekler, doktorlarından olası nedenleri belirlemeye yardımcı olabilecek, tedaviler önerebilecek ve aşılama ya da yardımcı üreme teknolojisi gibi seçenekleri tartışabilecek bir üreme endokrinoloğuna sevk istemelidir.