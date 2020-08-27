Adet dönemi dışı ara kanamalar

Bu nedenlerden bazılarının tedavisi kolay yapılabilirken bazılarının ise altta yatan ciddi bir durumu olabileceğinden tedavi süre alabilir. Adet dönemleri arasında lekelenme veya daha ağır kanama fark ederseniz de test, teşhis ve tedavi seçenekleri için doktorunuza görünmeniz önemlidir. Adet arası kanama nedenlerini ele alacak olursak; rahim veya ağzında büyüme, stresli bir yaşam, kullanılan ilaçların etkisi, düşük yapma, vajinal kuruluk, hormon düzensizliği, kanser hastalığını görürüz.

Ortalama adet döngü 21-35 gün aralığında gerçekleşir. Normal vajinal kanama yani adet döngüsü birkaç günden bir haftaya kadar sürebilir. Bu kanama dışındaki kanamalar anormal kabul edilir ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.



Bu faktörler ise;

Hormon dengesizliği: Adet döngüsünde etkili hormonlar östrojen ve progesterondur. Bu hormon dengesindeki bozukluk adet döneminizi etkileyebilir. Yumurtalıklardaki durum, troid bezi sıkıntıları, doğum kontrol hapları bu iki hormonu etkileyebilir.

Gebelik komplikasyonları: Gebelik komplikasyonları lekelenmeye neden olabilir. Düşük yapmak ve dış gebelik durumları kanamaya neden olabilir. Ektopik (dış gebelik) bir gebelik, döllenmiş bir yumurtanın kendisini rahim yerine fallop tüpüne yerleştirdiğinde ortaya çıkar.

Rahim fibroidleri: Rahimdeki kanserli olmayan bu kitleler kanamaya neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Çeşitli şekillerde bulaşan enfeksiyon nedeni ile kanama olabilir.

Kanser: Ara kanamalara kanser de sebebiyet verebilir.

Stres, şeker hastalığı, yabancı cismin vajinaya yerleştirilmesi, aşırı kilo alımı veya kaybı, tiroid bezi bozuklukları da diğer ara kanama sebepleri olabilir.