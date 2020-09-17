Obezite cerrahisi ve saç dökülmesi

Obezite, önceki nesillere göre hem erkekler hem de kadınlarda saç dökülmesine sebep olan bir faktör olabilir. Sağlıksız beslenme, dengesiz diyetler, düzenli aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek gibi yaşam tarzı sorunlarıyla da ilişkisi bulunabilir.

Obezite cerrahisi sonrası saç dökülmesi

Obezite cerrahisi sonrası saç dökülmesi yaygındır. Bu durum hastayı, çok stresli bir hale getirebilir. Kilo kaybı ameliyatı ile ilişkili saç dökülmesi, “telogen effluvium” olarak adlandırılır. Saçın normal saç büyüme döngüsüyle ilgilidir. Genellikle aniden başlar ve çok nadiren 6 aydan daha uzun sürer. Saçlarımızın yaklaşık % 5-15'i herhangi bir zamanda dinlenme aşamasındadır. Ayrıca telojen effluviumun vücuda stres ve meydana gelebilecek hormonal değişiklikler ile ilgili olduğu bilinmektedir. Stres nedeniyle daha fazla saç kökü dinlenme aşamasına girebilir. Bu önemlidir çünkü ameliyat sırasında dinlenme evresindeki saçlar büyük olasılıkla dökeceğiniz saçtır. Bu nedenle saçlarınız ameliyattan sonra 1 ila 6 ay arasında dökülür (genellikle yaklaşık 3 ila 4 ay). Saçlar yeniden büyümeye başladığında eski saç folikülü serbest kalır ve saçınızı kaybedersiniz. Operasyonun en geç 6 ayından sonra saç dökülmeniz normale döner.

Ameliyattan sonra saç dökülmesinin nedenleri

Cerrahi, akut hastalık, travma

Karaciğer hastalığı veya herhangi bir kronik zayıflatıcı hastalık

Hipotiroidizm gibi hormonal dengesizlik

Çarpışma diyetleri, düşük protein alımı, anoreksi, kronik demir eksikliği

Ağır metal toksisitesi

Beta-blokerler, aşırı A vitamini ve antikoagülanlar gibi ilaçlar

Yani, burada sahip olduğumuz şey saç dökülmesi olan insanları etkileyebilecek birkaç şey. Saç dökülmesi, çok düşük kalorili alım ve muhtemelen düşük protein alımı ile başlar. Sonra yol boyunca herhangi bir hastalık, az aktif bir tiroid, demir eksikliği veya genetik sonucunda saç köklerinizin yaklaşık % 5-15'inde saç dökülmesi elde edersiniz. Yetersiz alınması sonucunda Saç dökülmesinde rol oynayan diğer besinler arasında çinko, biyotin, folat, B-6 vitamini ve esansiyel yağ asitleri bulunur.

Bariatrik cerrahi sonrası saç dökülmesini önleme ipuçları

Rahatlayın ve endişelenmeyin. Ameliyat stresi ve kilo kaybı nedeniyle saçınızın % 5-15'inde doğal saç dökülmesidir. Nadiren 6 aydan fazla sürer. Tekrar uzar.

Tiroid hastalığı veya diğer kronik hastalıklar gibi saç dökülmesi için basamak oluşturan herhangi bir hastalığınız yoksa değerlendirilmek üzere birinci basamak doktorunuzu ziyaret edin.

Günlük olarak sınırlı kalori ve çeşitli protein alımı gerektiren diyet reçetemizi takip edin. Çok fazla protein eklemeyin ve kalorilerinizi çok fazla artırmayın ki kilonuzu kontrol altında tutun. Şekeri düşük bir protein takviyesi öneriyoruz.

B vitamini, folik asit, çinko ve biyotin, B12, kalsiyum ve D vitamini eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışın.

Aşırı A vitamini ve yüksek doz çinko takviyelerinden kaçının.

Demir eksikliğiniz varsa, sağlık uzmanınıza danışarak laboratuvar bulgularınıza göre demir ekleyin.

Özetle, bu tip saç dökülmesi, normal saç büyüme döngüsüyle ilgili olduğu için saçın yaygın bir şekilde dökülmesidir. Obezite ameliyatından kısa bir süre sonra normale döner, endişelenmeyin.