Özel ebe hakkında merak edilen her şey...

Genelde birçok insan ebelerin günümüzde hala var olduğunu hamile kalınca veya eşi hamile kalınca öğreniyor. Bir nevi şehir efsanesiyiz biz birçok insan için. Düşünsenize benim bile yeni tanıştığım birçok insan ebeliğin hala var olduğunu benden öğreniyor. Tabii tahmin edersiniz ki insanlara mesleğimi söylediğimde çok hoş sohbetler de geçiyor ortamda... Sonuçta yaşadığımız kültür ebeye anne kadar önem veren, o yüzden de argoda bile nerdeyse anne kadar anılan bir şahsiyet. Hatta bana en çok sorulan sorudur “kulakların çok çınlıyor mu?”

Neyse efendim ebelik dediğimiz meslek şu an için 4 yıllık üniversiteden mezun olmayı gerektiren uzmanlığı, doktorluğu, doçentliği ve profesörlüğü bulunan bir branş aslında. Bu bölümlerden mezun olan hanım kızlarımız da bilinenin aksine ebe nine değiller, yani mesleğe 21-22 yaşlarında başlıyorlar. Mesleğin koşullarından biri 65 yaşını geçmek kesinlikle değil.

Ebelik mesleğine yeterince değindiysem doğumda neler yapıyoruz biraz da ondan bahsedeyim ne dersiniz? Özel ebenin hastane ebesinden farkı bir hastaneye bağlı olmadan, onunla çalışmak isteyen tüm gebelerle çalışmasından geçiyor sanırım. Hangi hastanede, hangi doktorla doğum yapacağın önemli değil. Önemli olan bu hastane ve doktor özel ebeni kabul ediyor mu? Ediyorsa ooh süper özel ebenle tam destek hep destek güzel bir doğuma doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Özel ebenin hastane ebesinden bir diğer önemli farkı ise özel ebe gelip anneyi doğum başladığında evde takip edebilir. Sonra doğum yaklaşınca beraber bebeği karşılamak için hastaneye geçerler. Tüm bu doğum süreci boyunca özel ebe annenin yanından hiç ayrılmaz, hep destek olur, elini bir an bile bırakmaz. Hatta anne söylemeden ihtiyaçlarını anlamak gibi süper güçleri bile olur bu ebelerin. Hastane ebeleri de elbet annelere ellerinden gelen tüm desteği verirler, fakat ne yazık ki ne hastanedeki tek doğum sizsinizdir ne de ebenin ilgilenmesi gereken tek oda sizsinizdir. O odadan o odaya koşup, herkesle ilgilenmeye çalışan canım meslektaşlarım ihtiyacınız olan sürekli desteği size vermeyebilirler çok haklı olarak.

Şimdi bunları da konuştuğumuza göre özel ebelik çalışma şeklinden de bahsedeyim. Genelde özel ebe ile çalışmak isteyen aileler 20 haftalardan sonra ebelerini seçmek için arayışa geçiyorlar. Malum normal doğumların ne zaman başlayacağı belli olmadığı için özel ebelerin aylık belirli bir gebe alma şansları var. Ebenizin tahmini doğum yapacağınız tarih aralığını ne kadar erken kapatırsanız o kadar iyi. Mesela kendi adıma 37-38. haftadan sonra gelen gebelerle yoğunluktan çoğu zaman çalışamıyoruz. O yüzden ne kadar erken davranırsanız o kadar iyi bu konuda.

Ebenizi seçtiniz, anlaştınız ki bence muhakkak bir sözleşme yapın 2 taraflı. Sonrasında sıkıntı yaşamamak adına... Sıra geliyor bekleme kısmına. Gebeliğin 34-36. Haftalarında ebeniz size ilk ev ziyaretinizi yapıyor ve 36. Haftadan itibaren aktif olarak doğuma hazırlanmak için yapılacak şeylerden konuşuyorsunuz. Size her şeyi tek tek anlatıyor. Bu arada evinizin yerini de öğrenmiş oluyor. Doğum başladığında istemeniz durumunda önce gelip sizi evde takip edeceği için, o kasılmaların arasında evi buldum bulamadım durumları pek hoş olmuyor. Tabii bir de siz ebenizin evin içindeki varlığına da alışıyorsunuz. Bu da basit gibi görünen ama çok önemli olan kalemlerden biri...

Tabii şunu da eklemeliyim. Aktif olarak çalışmaya 34. haftadan sonra başlasanız da o zamana kadar ebenizle sürekli iletişim halindesiniz. Bir şey olduğunda, bir şeye takıldığınızda, merak ettiğinizde bir telefon kadar uzağınızda...

Ev ziyaretinden sonra beraber bir doktor ve hastane ziyareti yapmak kalıyor. Bir muayenenize eşlik ediyor ebeniz. Ne kadar garip geliyor alışık olmayınca “ebeniz” demek değil mi? Alışacaksınız... Sonrasında da sıra geliyor miniğimizin doğumu başlatmasını beklemeye.

Bir gece ansızın gelebilirim diyen miniğimiz bir gün doğumunu başlatıyor ve “hey ben bugün geliyorum millet” diye ilk narasını atıyor. Bu sefer bizler başlıyoruz çalışmaya. Önce düzensiz gelen kasılmalar, saat gibi düzenli ve ritmik bir hal aldığında ebeniz eve geliyor, bebeğin kalp atışlarını dinliyor, annenin muayenesini yapıp açıklığına bakıyor. Her şey yolundaysa evde kasılmaları daha rahat geçirmek ve bebeğin ilerlemesine yardım etmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hareketler, egzersizler, masajlar, aromaterapi, fitoterapi, homeopati, akupunktur, hipnoz, akubası, duş… Akla gelebilecek, annenin istediği her türlü ilaç dışı rahatlatıcı tekniklerle annenin bu süreyi daha rahat geçirmesini sağlıyorlar.

Sonra doğum iyice yaklaştığında, beraber bebeği karşılamaya hastaneye geçiyorlar beraber. Aynı çalışmalar hastanede de devam ediyor. Doğumu kolaylaştırmak, anneyi rahatlatmak için çalışmalara aynen devam...

Ve bir noktada minik bebeğimiz annesinin sıcacık çıplak göğsüne gidiyor. Annesinin kalp atışlarını duyup “Ahaaa tanıdık bir yerdeyim” deyip rahatladığı o sıcacık göğüs... Tenlerinin birbirine değdiği, kalp atışlarının birbirine karıştığı o anlarda annenin bakımları yapılıyor ve doğum bitiyor. Bebeğiyle beraber odasına çıkan annenin bebeğini ilk emzirmesiyle beraber de ebeniz de müsaade isteyip eve dinlenmeye geçiyor. Ertesi gün siz hastaneden çıkmadan yapabilirse hastane ziyareti, yapamazsa da sonraki günlerde bir ev ziyareti yaparak sizinle geçirdiği bu özel süreci sonlandırıyor.

Kendi mesleğim diye demiyorum ama yeryüzündeki en özel mesleklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir ailenin en özel anına şahit olmak için size izin verilmesi, o ana davet edilmeniz paha biçilmez bir duygu. Bir bebeğin ilk nefesini almasına yardım etmeniz. Tüm ailelerime hep teşekkür etmişimdir benim o anda yanlarında olmama izin verdikleri için, en özel anlarını benimle paylaştıkları için...

Naçizane tavsiyem özel ebe ile çalışmak istiyorsanız gebeliğinizin 2. Trimestırında ebenizi belirlemeniz ve anlaşmanız. Bu ben olabilirim veya birçok meslektaşımdan biri olabilir. Kendi yapınıza uygun bir ebeyi muhakkak bulursunuz. Tek ricam doğumunuzda kendinizi desteksiz bırakmayın...

Sizi çok seven, ailenizin ebesi Tülin…