Normal doğum çantasında neler bulunmalı?

Öncelikle kesinlikle yanına birkaç tane penye elbise al. Mümkünse etekleri kısa olsun ki alttan yapılan muayenelerde rahat olsun. Neden penye elbise dersen; malum hastane önlükleri çok sinir bozucu şeyler. Hem bir yerim açıldı mı derdi hem de kendini çirkin hissetmek doğum kasılmaları arasında istediğimiz şeyler değil. Kendimizi serbest bırakmalıyız, tedirgin olmamalıyız ki doğum su gibi aksın ilerlesin. Kendimizi ne kadar kasarsak, sıkarsak aslında kaslarımızı da istemsizce sıkıyoruz ve bebeğin rahatça geçmesi için yumuşacık kaslar lazım

Sonrasında bir pipetli suluk, bu benim olmazsa olmazım. Her gebeme muhakkak aldırırım. Kasılma araları annenin dinlenmesi içindir. O sırada dinlenme sırasındaki annenin kafayı kaldır, su iç gibi “yorucu” bir harekette bulunmasını istemeyiz. Mümkünse o kafasını bir yere koymuş dinlenirken, pipetten rahat rahat suyu içmeyi daha iyi olacaktır. Biliyorum şu an “aman o kadarcık şeyden ne olur” diyorsunuz ama bana güvenin, doğumun sonlarına doğru insanın gücü tükenebiliyor ve her dinlenme anına ihtiyacı oluyor.

Bir dudak nemlendirici almak da çok iyi olacaktır. Sonuçta anne ağzından nefes alıp verebiliyor ve dudakları kuruyor. Arada dudak nemlendirici sürülürse dudakları daha az çatlayacak ve anne daha konforlu olacaktır.

Yanınıza mutlaka yelpaze ve hırka almalısınız. Hiç menopoza girmiş biriniz gördünüz mü? Gördüyseniz işte doğum yapan annede de benzer durumlar yaşanıyor. Bir ateş basıyor hemen yelpazeyi devreye sokuyoruz, bir üşüyor hemen hırkasını giydiriyoruz. Çok önemli iki enstrüman daha.

Çorap, ama sıradan bir çorap değil. Olabildiğince kalın ve büyük bir çorap. Belki eşinizin çorabı olabilir. Büyük olmasının sebebi, oluşabilecek ödemden dolayı kendi çoraplarınız bileklerinizi rahatsız etmesin diye. Kalın olmasının sebebi ise sıcacık tutsun diye. Doğum sırasında ayaklar soğumaya başlar ve bir söyleme göre, ayağını ne kadar sıcak tutarsan rahim ağzın da o kadar çabuk açılır. Denemekten zarar gelmez J

Sıcak su torbası da olsa oh ne güzel olur. Bazen annelerin beli doğumda çok ağrır ve bellerinde sıcak olması hoşlarına gider. Katınızdaki sebilden sıcak su alıp rahatça sıcak su torbanızı istediğiniz zaman yenileyebilirsiniz.

Eşinize bir şort mayo alabilirsiniz. Doğumda en rahat edeceğiniz yer büyük ihtimalle duş olacak. Eşiniz de sizinle girmek isteyecek ama genelde sırılsıklam olmalarıyla sonuçlanıyor bu durum. O yüzden o da mayosunu giyip size eşlik ederse hem size daha yardımcı olacaktır hem de ıslanınca kurulanması daha kolay olacaktır. Tabii bu banyo maceraları için hem size hem de eşinize kaymaz terlik almakta fayda var. Malum banyolar kaygan yerler, önlemimizi alırsak daha rahat hareket edebiliriz.

Kaliteli atıştırmalıklar, hurma, çiğ kuru yemişler, belki mideniz bulanırsa diye tuzlu krakerler alabilirsiniz yanınıza. Özellikle eşiniz ve varsa doğum destekçiniz için de çantaya bir şeyler atarsanız iyi olur. Onlar da arada bir şeyler atıştırıp güç alabilirler. Bir de arzu ederseniz bir sporcu içeceği alabilirsiniz yanınıza. Elektrolit dengeli bu sıvılar terle kaybettiğiniz elektrolitlerin bir kısmını geri almanıza yardımcı olacaktır.

Bir iki paket emici külot alırsanız yanınıza onlarla da çok rahat edeceksinizdir. Doğum öncesi su gelmesi durumlarında ve doğum sonrası kanamada oldukça rahat etmenizi sağlayacaktır. Pedler veya hastanenin verdikleri pek rahat olmuyor açıkçası.

Eşinize doğum sonrası rahatça ten tene temas yapabilmesi için koyu renkli bir gömlek alabilirsiniz. Böylelikle hastane koridorlarında çırılçıplak gezmek zorunda kalmayacaktır. Bunların yanı sıra müzik listenizi yapmayı unutmayın. Mümkünse bu müzikleri gebelikte gevşemeleriniz kullanın ki vücudunuz bu müziklerin gevşetici etkisine alışık olsun. Bu müzikleri çalmak için belki bir hoparlör de götürebilirsiniz yanınızda.

Odanızı süslemek için evden eşyalarınızı götürebilirsiniz. Kendinizi daha tanıdık bir yerde hissetmenize yardımcı olacaktır bu eşyalar. Nevresim takımı, tablo, fotoğraf, oyuncak, kilim, kırlent, yastık, sizin için önemli başka nesneler… Bunlar daha önce getirilen şeyler, siz de istediğinizi götürebilir ve odanızı istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Elektrikli mumlar ve kokular (aromaterapi) ile de odanızı doğum için daha rahat bir yer haline getirebilirsiniz.

Bir de bluetoohtlu bir selfie çubuğu almanızı öneririm. Doğum sonrası kimseye fotoğrafınız çekmesini rica etmeden özgürce bir sürü fotoğraf çekebilirsiniz. Ve son olarak bir de doğum destekçiniz, ebeniz, doulanız varsa artık normal doğum için çantanızda gerekli olan her şey hazır demektir. Çünkü doğum destekçiniz de gelirken yanında bir çanta getirecek ve içinde ağrı ile baş etmenizi sağlayacak bir sürü alternatif tıp yöntemlerini bulunacak. Homeopati, aromaterapi, akubası, hipnoz, endorfin masajları, rebozo masajları, nefesler, doğumu kolaylaştıracak pozisyonlar, gevşemeler… Ve geriye sadece bebeğimizin gelmeye karar verdiği günü beklemek kalır.

Gönlünüzce bir doğumunuz olması dileğiyle