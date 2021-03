Uyku eğitimi nedir?

Uyku eğitimi hakkında bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf uyku eğitimi, bebek ve annenin refahı için çok olumlu sonuçlar veriyor derken, diğer taraf uyku eğitiminin öğrenilmiş çaresizlik olduğunu düşünüyor. Ben bu konuda iki tarafın tam ortasındayım. Bugüne kadar 2000’e yakın bebeğe uyku eğitimi verdim. Uyku eğitimi bebeğe kesinlikle öğrenilmiş çaresizlik aşılayan bir sistem değildir. Burada bir parantez açmak istiyorum; uzman kişiler tarafından doğru uygulandığı takdirde.



Eğer size danışmanlık yapan kişi bu konuda yeterli ise o zaman süreciniz adım adım güzel bir şekilde ilerler. Fakat uzman olmayan bir kişiyle çalışırsanız tepkilerine göre bireyselleşmeyen süreçlerde bebek ve çocuklarda davranış bozuklukları ortaya çıkabilir.



Uyku eğitimi çocuğu yalnız bırakmadan, uyku öncesi tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, uykuya geçişte yanında olarak ve onu sakinleştirmek için bebeğe destek olmak kaydıyla verilirse kesinlikle olumsuz bir sonuca yol açmaz. Aksine anne ve bebeğin hatta tüm ailenin hayat kalitesini yükselterek ev içi huzuru, ebeveynlerin performansını olumlu yönde etkiler. Uykusunu alan bebek fizyolojik, psikolojik ve nörolojik açıdan çok daha iyi gelişim gösterir.



Uyku eğitimi anne ve bebek arasındaki güvenli bağa zarar verir mi?



Uyku eğitimi anne ve bebek arasındaki güvenli bağa zarar vermez. Uyku eğitiminde bebeğin tüm ihtiyaçları karşılanır, anne bebeğin tüm ihtiyaçlarını yanıtlar. Bazı sistemlerde bebeği odada yalnız bırakma, ağlamaya terk etme gibi yöntemler kullanılıyor. Bunlar doğru bulmadığım yöntemlerdir. Bu yöntemler yerine, anne ve bebeğin bağını kuvvetlendiren, anne ve bebek arasındaki iletişim hakkında da gözlemler yapan ve bebeğin tepkilerine göre bireyselleşen sistemler her zaman daha etkili ve kalıcıdır.



Çocuklar uyku eğitiminde ağlarlar mı?



Değişim zor bir süreçtir. Her canlı değişirken yeni bir uyum süreciyle karşılaşır. Bu uyum sürecinde ise bazı tepkiler verir. Uyku eğitimi de bebeğin eski alışkanlıklarını ondan aldığımız ve yeni bir sistem sunduğumuz bir süreçtir. Bu süreçte bebeklerin her sağlıklı birey gibi tepki vermeleri normaldir.

Sonraki yazılarımda bebeklerinizin uykularını nasıl düzenleyeceğiniz ile ilgili bilgiler paylaşacağım.