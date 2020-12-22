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GeriSinem Rumeli Pandemi sosyal yardımı nasıl alınır?
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Haberler>Yazarlar>Sinem Rumeli>Pandemi sosyal yardımı nasıl alınır?

Yazarlar
22.12.2020 - 10:41 |  Son Güncelleme:

Pandemi sosyal yardımı nasıl alınır?

Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
sinem.rumeli@gmail.com
Pandemi sosyal yardımı nasıl alınır?
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Peki, pandemi sosyal yardımı nasıl alınır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapılabilir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için TC Kimlik Numarasının son hanesi;

  • 0 olan vatandaşların Pazartesi
  • 2 olan vatandaşların Salı
  • 4 olan vatandaşların Çarşamba
  • 6 olan vatandaşların Perşembe
  • 8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecek olup değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Kimler sosyal yardımdan faydalanabilir?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Pandemi döneminde yaşadığımız kaygıyı nasıl azaltabiliriz?
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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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