Bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?

Bayramda özel sektör çalışanlarının hakları genel tatil günü olarak kabul edilir, işçilerin çalışmaması gerekir; ancak toplu iş sözleşmesi veya işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeler uyarınca genel tatil gününde çalışma öngörülebilmekte olup işçinin onayı alınmaksızın bayramda çalıştırılamayacağı bilinmelidir.

İşçi ve işveren arasında yapılan sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde böyle bir hükmün yer almaması halinde ancak işçiden onay alınarak işçi çalıştırılabilir.

Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı 4,5 gün olmak üzere, arife günü öğlenden sonra saat 1’de başlar ve takip eden 3 /4 gün boyunca tatil olarak hesaplanır. Tatil gününde çalışan işçi, her bir gün için 2 gün ücret almaya hak kazanır.

İşçi ile işveren arasında yapılan anlaşma ile tatil süreleri uzatılabilir, yıllık izin kullandırılabilir veya telafi çalışması yaptırılabilir.

Dava süreciyle genel tatil ücret hakkını talep etmek isteyen işçi, bu sürelerde çalıştığını ispat etmelidir. İşçi ispat vasıtası olarak ise tanık delilinden, iş yeri uygulaması var ise kart okuma sistemi ve benzerinden faydalanabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki; çalıştırılan ve bu izin ücretlerine hak kazanan işçi bu ücreti 5 yıl içinde talep edebilir; genel tatil ücretine hak kazanılmasıyla 5 yıllık zaman aşımı işlemeye başlar.

Genel tatiller yıllık izne dahil olmayıp işçinin çalışmadığı bu günlerde -bayramda- o günün ücretine hak kazanılacak olup tüm işçi ve işverenlere iyi bayramlar dileriz.