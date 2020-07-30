MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSinem Rumeli Bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Sinem Rumeli>Bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?
Yazarlar
30.07.2020 - 15:38, Son Güncelleme:

Bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?

Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
sinem.rumeli@gmail.com
Bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?
Abone Olgoogle-news

Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin kurallar, İş Kanunumuz ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da karşılığını bulmaktadır. Resmi ve dini bayramlarımız, genel tatil günü kapsamında olup aslolan işçinin bu sürelerde çalışmamasıdır. Ancak uygulamada özel sektör çalışanlarının bayram sürelerinde çalıştırıldığına sıkça tanık olduğumuz bugünlerde bir kısım açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Bayramda özel sektör çalışanlarının hakları genel tatil günü olarak kabul edilir, işçilerin çalışmaması gerekir; ancak toplu iş sözleşmesi veya işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeler uyarınca genel tatil gününde çalışma öngörülebilmekte olup işçinin onayı alınmaksızın bayramda çalıştırılamayacağı bilinmelidir.

İşçi ve işveren arasında yapılan sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde böyle bir hükmün yer almaması halinde ancak işçiden onay alınarak işçi çalıştırılabilir.

Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı 4,5 gün olmak üzere, arife günü öğlenden sonra saat 1’de başlar ve takip eden 3 /4 gün boyunca tatil olarak hesaplanır. Tatil gününde çalışan işçi, her bir gün için 2 gün ücret almaya hak kazanır.

İşçi ile işveren arasında yapılan anlaşma ile tatil süreleri uzatılabilir, yıllık izin kullandırılabilir veya telafi çalışması yaptırılabilir.

Dava süreciyle genel tatil ücret hakkını talep etmek isteyen işçi, bu sürelerde çalıştığını ispat etmelidir. İşçi ispat vasıtası olarak ise tanık delilinden, iş yeri uygulaması var ise kart okuma sistemi ve benzerinden faydalanabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki; çalıştırılan ve bu izin ücretlerine hak kazanan işçi bu ücreti 5 yıl içinde talep edebilir; genel tatil ücretine hak kazanılmasıyla 5 yıllık zaman aşımı işlemeye başlar.

Genel tatiller yıllık izne dahil olmayıp işçinin çalışmadığı bu günlerde -bayramda- o günün ücretine hak kazanılacak olup tüm işçi ve işverenlere iyi bayramlar dileriz.

False
Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Uzmanı uyardı: Bilinçsiz kullanım önemli sorunlara yol açıyor
Diş ağrınız varsa bunlara dikkat edin
Prof. Dr. Oğuz Özyaral’dan kurban bayramı öncesi önemli uyarılar
Çocuklarda ev kazalarının görülme oranı salgın döneminde arttı