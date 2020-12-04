Asıl işveren ile alt işverenin sorumlulukları nelerdir?

Bir nebze somutlaştırmak için her alt işverenin taşeron olduğunu, ancak her taşeronun bir alt işveren olmadığını söyleyebiliriz. Alt işverenliğin unsurlarına bakacak olursak;

- Asıl işveren ve alt işverenin, ikisinin de işveren olması gerekir. Yani asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.

- Alt işveren işçileri, asıl işverenin işyerinde çalışmalıdır.

- Alt işverene verilen iş, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.

- Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

Asıl işveren ile alt işverenin birlikte sorumluluğu

Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak İş Kanunundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Her iş alt işverene devredilemez olup özellikle asıl işverenin kendi uzmanlığı alanına giren işlerin alt işverene verilemeyeceğini belirtmeliyiz.

Asıl işveren ile alt işveren ilişkisinde muvazaa

Mevzuat kapsamında asıl işveren ile alt işveren ilişkisinde iki durum muvazaalı sayılmış olup asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamayacağı veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamayacağı belirtilmelidir. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilir.

Muvazaalı sayılan asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde ise, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görecek olup, asıl işveren muvazaalı işlemle sorumluluktan kurtulamaz.