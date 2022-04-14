İsim Değişikliği davaları, haklı sebep varlığı içinde herkes tarafından açılabilmektedir. Haklı sebep değerlendirilmesi dürüstlük kuralı ve somut olaya göre belirlenecektir. Haklı sebep olarak;

Kişinin aile ve arkadaş çevresinde nüfus cüzdanında yazılandan farklı bir isimle anılması,

Komik, sözlenişi zor ya da anlamsız bir isim olması,

Örf ve adete aykırı anlamlar içermesi,

Kişinin din ya da uyruk değiştirmesi,

Aynı ismin birden fazla kişi tarafından kullanılması sonucu karışıklığa yol açması

Kişinin cinsiyet değiştirerek farklı kimliğe geçmesi

Kişisel ve mesleki ilişkilerde yanlış anlamlar doğurabilecek isim ve soyadları,

Kişinin taşıdığı soyadıyla artık bir bağının kalmaması,

Memurun yazım yanlışlığı hatasından kaynaklanan isim farklılıkları vb. örnek gösterilebilir.

Görevli mahkeme ilgilinin yaşadığı Asliye Hukuk Mahkemeleri olmakla birlikte basit yargılama usulüne tabidir.

Dava açmak herhangi bir süreye tabi değildir, her zaman dava açılabilmektedir.

Dava nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuruyla görülür ve karara bağlanır. Nüfus Müdürlüğü hısım olarak gösterilmelidir.

İsim değişikliği ve bilhassa soyadı değişikliği davasında talebin haklı bir sebebe dayandığını ortaya koyacak deliller bir evraka bağlıysa bu evraklar delil olarak dosyaya eklenebilir. Kişinin kullanmış olduğu isim ve soyadı günlük hayat içerisinde karmaşalara yol açıyorsa veya resmi işlemlerde bazı yanlışlıklar ortaya çıkmışsa, bu hususları ortaya koyacak belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dosyası ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. İsim ve soyadı değişikliği davalarının en önemli delillerinden biri tanık beyanı olup delillerin özenle değerlendirilmesi halinde istediğiniz isimlerle anılabilir, anıldığınız isimleri ise resmi mercilerde onaylatabilirsiniz.