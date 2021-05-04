Tüp bebek tedavisi geciktirilirse sorun olur mu?

Yaş gebelik için kesin bir engel değildir fakat yaş ilerledikçe düzenli cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen gebelik elde edilene dek geçen süre uzar. 25 yaşındaki bir kadın genellikle 2-3 ay içinde gebe kalabilirken 35 yaşın üzerindeki normal kadınlarda bu süre 6 aydan daha uzun sürebilir. Düşük yapma riski ise 30 yaşına kadar %10, otuzlu yaşlarda %13, kırklı yaşlarda %34’e yükselir ve elde edilen bir gebeliğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi zorlaşır.

Yaş ilerledikçe gebelik elde edilmesini zorlaştıran nedenler arasında yumurtaların yaşlanması yer alır. Kız çocuklar doğduklarında yumurtalıklarında yaklaşık 400.000 adet yumurta bulunur. Doğumdan sonra yumurta üretimi olmaz ve kadının yaşı ilerledikçe yumurtalarda yaşlanır.

Yaş ilerledikçe yumurtanın sperm ile döllenebilme ve döllendikten sonra iyi kalitede bir embryo oluşturma şansı azalır. Elde edilen gebeliklerin düşükle sonlanma ihtimali artar. Ergenlikten itibaren yumurtaların sayısında azalma olur. İlerleyen yaş ile endometriumun (rahmin iç tabakasının) döllenen yumurtayı tutma yeteneğini azalır. Ayrıca yaş ilerledikçe karın içine kanamalar yaparak infertiliteye neden olan endometriozis hastalığı ve rahim içinde yer kaplayan miyomlar daha sık görülür.

Tüp bebek tedavisi için geç kalınmamalı

Çiftler, bir sene korunmasız, düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalmadığı takdirde infertil olarak kabul edilirler. Ancak 35 yaşından büyük hastalarda, bir seneyi beklemek, çok doğru olmayabilir. Bu açıdan ileri yaş hastalarının evliliğin ilk 6 ayında gebe kalamadıkları takdirde mutlaka bir infertilite (kısırlık) uzmanına başvurmaları doğru olur.

Tüp bebek tedavisinin başarılı olabilmesi için en önemli etmenlerden bir tanesi de anne adayının yaşıdır. Yaşı ilerlemiş anne adaylarında yumurta sayısı ve kalitesi önemli ölçüde düşmektedir. Kadınların 35 yaşından itibaren doğurganlık özelliği azalmaktadır ve bu özellik 38 yaşından sonra hızlanmaktadır. 40 yaşını geçmiş kadınlarda ise tüp bebek tedavisi ile hamile kalma olasılığı %20’nin altına inmektedir. Ayrıca bu yaşlarda düşük yapma riski de yüksektir. 38 yaşını geçmiş olan kadınlarda tüp bebek tedavisi uygulanmadan önce preimplantasyon genetik tanı yöntemi ile embriyoların durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşı ilerlemiş kadınlarda tüp bebek tedavisine başlanmadan önce 15 gün boyunca yumurtaların uyarılması için ilaç tedavisine başlanmaktadır.

Yaşı ilerlemiş kadınların yardımcı üreme tekniklerle çocuk sahibi olabilme şansını arttırmak için preimplantasyon genetik tanı yapılmaktadır. Bu yöntemde embriyolar anne adayına transfer edilmeden önce kromozomlar incelenerek ileri yaştaki olası sorunlar göz önüne alınır ve anormal durumdaki embriyolar transfer edilmez. Preimplantasyon genetik tanı ile hem yaşı ilerlemiş kadınlarda hem de genç yaşta yaşanan yumurtalık rezervi kayıplarında bebek sahibi olma şansını arttırmak mümkündür. Bunun için yumurtalıkların detaylı olarak incelenmesi, ultrasonografi görüntülemesi yapılması ve hormon tetiklerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.