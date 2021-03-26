Doğurganlığı arttırmak için öneriler

Yapacağınız küçük değişikliklerin etkisi oldukça büyük

Kadınların doğum için en ideal yaş aralığı 20- 25 yaştır. Günümüzde bu yaş 35 yaşa kadar çıkmıştır. 35 yaş ve sonrasında doğurganlık hızı düşmektedir. Doğurganlığı arttırmak için yaşamınızda değiştireceğiniz küçük noktaların ektisi oldukça büyük oluyor.

Beslenmenizi düzenli bir hale getirin

Beslenme doğurganlık için önemli olduğu kadar genel sağlığınız için önemlidir. Sağlıklı tercihleri yaşam biçiminize uygun hale getirmek için beslenme uzmanına danışabilirsiniz. Beslenme uzmanın önerisiyle yapılması gereken tahlillerden sonra size özel hazırlayacağı beslenme programı ile sağlıklı yiyecek tercih edersiniz. Yapılan testler sonucu mineral ve vitamin eksikleri belirlenir ve doğal yoldan tamamlanmaya çalışır. Unutmamak gerekir ki beslenme düzeninizde yapacağınız değişikliklerin etkisini sürece başladıktan 3 ay sonra göreceksiniz.

Vitamin ve mineral takviyeleri kullanın

Hazır gıdaların ve hormonların besinlerin tüketimiyle besinlerden gerekli vitamin ve mineralleri alamıyoruz. Hazır gıdalar katkı maddesi içerdiği için besleyici özellikleri düşük. Yapılacak ilk nokta mevsime uygun sebze ve meyveleri tüketmektir. Bunun haricinde test yaptırıp doktor tavsiyesi ile gerekli olan vitamin ve mineralleri tamamlayabilirsiniz.

Zararlı yağlara elveda diyin

Beslenme düzeninizden zararlı yağları çıkarın. Vücudumuzun ihtiyacı olan bazı yağ asitleri vardır. Bu yağ asitleri birçok hücrenin de yapı taşıdır. Bunların aksine margarin gibi doymuş yağları tercih edilmemelidir.

İdeal kilonuzda olun

Fazla zayıf veya fazla şişman olmak doğurganlığı olumsuz olarak etkiler. Yaş ve boya uygun olarak herkesin olması gereken bir kilo aralığı vardır. Doğurganlık için ideal olan vücut kitle indeksi 20 – 25 değeri arasındadır. Kilonun fazla ya da az olması yumurtlamayı olumsuz etkiler.

Sigara içmekten vazgeçin

Sigara sadece doğurganlığa değil genel sağlığınız için de zararlıdır. Üreme sağlığı açısından bakacak olursak sigara kadınlar menopoz yaşının daha genç yıllara kaymasına yol açarken erkekler içinse sperm hareketliliğinin azalmasına neden oluyor.

Alkol ve kahve tüketiminizi azaltın

Alkol ve kahve tüketiminin doğurganlık üzerine etkileri için sonuca ulaşmış araştırma yoktur. Ancak bu maddelerin bağımlılık seviyesinde tüketilmemesi gerekir. Anne adayları hamile kalmayı planladığı dönemde bu ürünlerin tüketimini sınırlandırmalıdır.

Stresten uzaklaşın

Hamilelik sıklıkla tatil zamanlarında oluşmaktadır. Bunun nedeni ise günlük stres faktörü olmaması ve çiftlerin sık ilişkiye girmesidir. Stres hormonal dengeyi olumsuz etkiler ve cinsel performansı azaltır. Sık cinsel ilişki yerine cinsel ilişkinizin kalitesini arttırın. En ideal cinsel performans sıklığı hafta 3 – 4 arasıdır. Düzenli cinsel ilişki hem sperm sayısının ve hareketliğini hem de yumurtlama zamanına den gelerek hamilelik sürecini olumlu etkileyecektir.

Sabırlı olun

Hayatınızda yaptığınız değişikliklerin uzun vadede etkisi 3 – 4 ay içerisinde göreceksiniz. Bu sebeple sabırlı olun ve acele etmeyin.