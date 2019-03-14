Sizin de canınız tatlı mı?

Ağrı ve tıbbi müdahaleler ile ilgili korkularımız çocukluğumuza dayanıyor olabilir. Kanada Calgary Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, ameliyat geçiren küçük çocukların, ameliyat sonrası yaşadıkları ağrı deneyimi konusunda ebeveynlerinin endişe düzeyinden fazla etkilendikleri görüldü. Araştırmada ebeveynleri çok kaygılı olan çocukların, ameliyat sonrası ağrılarını gerçekte olduğundan daha şiddetli anımsadıkları gözlemlendi.

Bilim insanlarının bademcik ameliyatı olmuş, 5 ila 7 yaş arasındaki 78 çocuğu ve ebeveynlerini takip ettikleri araştırma sonucu ise ilginç. Çocuklar, ameliyat sonrası ağrı deneyimlerini paylaşırken on üzerinden 5 olarak değerlendirdikleri halde, ameliyattan bir ay sonra aynı döneme ilişkin hatıraları sorulduğunda “Korkunçtu!” değerlendirmesini yaptılar. Bu çalışmanın sonucunda ağrı ile ilgili deneyimi gerçekte olduğundan daha fazla hissettiğini bildiren çocukların anne babalarının, işlem sırasında en fazla endişe yaşayan ebeveynler olduğu saptanmış. Araştırma ekibi çocuğun kaygısının önemli olmadığını her şeyin anne veya babanın ne kadar endişeli olduğu ile ilgili olduğunu keşfettiklerini belirtiyor.

Araştırma ekibi ayrıca, abartılı acı anılarının gelecekte sorunlara yol açabileceğini belirterek, “Bu kişiler ileride hastaneye gittiklerinde, başka bir cerrahi işlem ya da tıbbi müdahale gerektiğinde sorun yaşayabilirler. Bu çocukların ileride iğne fobisi olan, doktordan, dişçiden kaçınan yetişkinler olmaları çok mümkün” diyorlar. Özetle, kaygılı ebeveyn çocukta doktor korkusuna sebep olabiliyor. Tüm bunların yaşanmaması için çocuğa müdahale eden sağlık çalışanlarının doğru iletişimle, ebeveynlerin kaygı düzeyini minimumda tutmalarına yardımcı olmaları öneriliyor.

Sizin kaygınızı ne azaltır bilemiyorum ama bazı insanlarınkini güzel yemeklerin azalttığı bir gerçek. Eğer deniz mahsulü seviyorsanız tam size göre bir tarif seçtim. Yetişkinlere yönelik olan bu tarif alerji riski sebebiyle küçük çocuklar için uygun değil.

KADAYIFA SARILMIŞ JUMBO KARİDES

Malzemeler

125 gr. taze tel kadayıf

4 adet jumbo karides

2 büyük yumurtanın akı

1 çay kaşığı toz tatlı biber

½ çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarımsak

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

Kuyruk kısımları üzerinde bırakılarak ayıklanmış karidesleri ters yönde çevirip düzleşmelerini sağlayın.

Bir karıştırma kabına tuz, biber, dövülmüş sarımsak ve zeytinyağını koyun. İyice karıştırıp karidesleri içine koyarak marine edin. 30 dakika bekletin.

Yumurtaların aklarını ayırın.

Tel kadayıfı ayırın. Kadayıfı 4 eşit parçaya bölün. İyice açın ve yumurta akına batırıp tabağa alın. -Jumbo karidesleri, kuyrukları dışarıda kalacak şekilde kadayıfa sarın. Bu işlemi her karides için tekrarlayın.

Ayçiçek yağını kızartma tavasına alıp kızdırın. Her bir yüzü iyice kızarıncaya kadar kızartıp, kâğıt havlu serili bir tabağa çıkartın.

Tatlı biber veya istediğiniz bir dip sos ile servis edebilirsiniz.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL