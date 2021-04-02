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GeriSerap Melek Kılıç Otizm neydi? Ne değildi?
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Haberler>Yazarlar>Serap Melek Kılıç>Otizm neydi? Ne değildi?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
02.04.2021 - 10:36 |  Son Güncelleme:

Otizm neydi? Ne değildi?

Serap Melek Kılıç
Serap Melek Kılıç
Pedagog-Aile Terapisti
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Serap Melek Kılıç
Serap Melek Kılıç
smelekcavus@gmail.com
Otizm neydi? Ne değildi?

Otizm, sosyal ve iletişimsel becerilerin oluşmasını etkileyen bir gelişimsel farklılıktır. Genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar. İletişim kurmakta ihtiyacı karşılamak için gerekli sözel ve sözel olmayan becerilerin gelişiminde gecikme yada sapma ile karakterizedir. Otizmin görülme sıklığı literatürdeki son çalışmalarda % 0,2 -0,5 olarak bildirilmektedir. Problemin kalıtımsal- genetik olduğuna yönelik çok sayıda veri bulunmaktadır.

Otizmli Çocuklarda Sıklıkla Görülen Ortak Semptomlar

✅Sosyal ilişkilerde ve Konuşmada güçlük

✅Sessiz iletişimde zorlanma ✅Göz Temasından Kaçınma

✅Kendisinden "O" diyerek bahsetme (Anne o açıktı, O su istiyor, Oynamak istemiyor gibi)

✅Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma

✅Değişikliklere karşı tepki ve direnç

✅Çevresinde olup bitenlere karşı ilgisizlik.

✅Başkaları ile kendiliğinden iletişim kurmama.

✅İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtme.

✅Diğer çocuklarla oynamama

✅Sürekli bir konu üzerinde tekrar eden konuşma.

✅Sebepsiz şekilde ağlama, gülme ve sebepsiz davranışlarda bulunma.

✅Anlamsız sözleri üst üste tekrarlama

✅Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanma.

✅Süreli dönen nesnelere karşı yoğun ilgi (çamaşır makinesi tanburu, rüzgar gülü)

✅Değişikliklerden hoşlanmama

✅Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamama.

✅Bazen de yaratıcılık gerektirmeyen bazı işleri oldukça hızlı ve iyi yapma.

Çocuğunuzda bu semptomlardan bir veya iki tanesi var diye panik olup otizmli olduğunu düşünmeniz hem ona hem size duygusal örselenme yaşatabilir. Eğer çocuğunuzun risk altında olduğunu veya bu tanı ölçütlerinden 2 veya daha fazlasının onda var olduğunu gözlemlediyseniz tanı koymadan önce lütfen bir çocuk-ergen psikiyatri uzmanına başvurun.

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Serap Melek Kılıç
Serap Melek Kılıç
Pedagog-Aile Terapisti
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