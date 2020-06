Rahim dinlendirme yöntemiyle gebelik şansı artıyor

Tüp bebek tedavisinde rahim dinlendirme olarak adlandırılan yöntem aslında dondurulmuş embriyo transferidir. Bunu tam olarak şöyle tarif edebilirim; embriyo transferi, yumurta geliştirme ve toplama işlemlerinin yapıldığı ay değil, daha sonraki aylarda planlanır.

Amaç sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bebekle eve gitmek

Tüp bebek tedavisine başvuran her hasta, hemen gebe kalıp, çocuklarını kucaklarına alarak eve gitmek istemektedirler. Bu bazen o kadar kolay olmayabilir. Buradaki tem amaç hastaların en kısa sürede gebe kalıp çocuklarını sağlıkla kucaklarına alabilmeleridir. Düzenli adet gören her kadın bu döngü içinde her ay sadece bir yumurta hücresi üretir. Üretilen bu yumurtaların (kadın yaşına bağlı olarak) yüzde 50’si sağlıklı bir embriyoya dönüşemez. İşte bu aşamada tüp bebek tedavisi yapılan hastalarda dışarıdan yüksek dozlarda yumurta büyütücü hormon iğneleri yapılır. Böylece yeterli sayıda yumurtayı bir defada elde ederek içlerinden en iyilerini seçilebiliyor.

İyi kalitedeki embriyoları kısa süreliğine donduruluyor

Son yıllarda rahim dinlendirme tekniği ile ilgili yapılan çalışmalarda, yumurta büyütmek için kullanılan hormonların veya ilaçların rahim iç zarını olumsuz olarak etkileyebildiği ve rahmin embriyoyu kabul edebilme gücünü zayıflattığı ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırabilmesi ve tedavide elde edilen iyi kalitedeki embriyoları korunabilmesi için kısa süreliğine -190 derecelik tanklarda bekletilir. Bu arada da tedaviye 1-2 ay ara verilir. İlacın etkisinin ortadan kalkması ve rahmin doğal haline gelmesi beklenir. Rahmin embriyoyu rahatça kabul etmesini sağlayan bu tedaviye “rahim dinlendirme yöntemi” denir.

Rahim dinlendirme kimlere uygulanır?

Daha önceden belli bir grup hastaya uygulanabilen bu yöntem artık daha geniş bir hasta grubuna uygulanabiliyor. Tabii burada en önemli şey gelişen tıp, gelişen laboratuvar teknolojileri ve embriyo dondurma tekniklerinde giderek yükselen başarı oranlarıdır. Hatta daha açık anlatmak gerekirse, ilk zamanlarda tedavide kullanılan ilaç ve hormonlara karşı vücutlarında aşırı hassasiyet görülen hastalarda zorunlu olarak uygulanmaktaydı. Bugün ise artık tedavi sürecinde rahim ortamında bozulma görülen veya ilaçlara bağlı olarak gebelik başarısında rahim ortamı kaynaklı azalma olabileceğini düşünülen hastalarda da kullanılabiliyor.