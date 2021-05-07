Hamilelerin korkulu rüyası: Kabızlık

Bazı gebelerde erken dönemde de ortaya çıkabilen kabızlığın nedenleri arasında sindirim sisteminin yavaş olması, hormonal değişiklikler, bağırsaklara uygulanan baskının da çok büyük etkisi vardır. Progesteron hormonunun yükselmesiyle birlikte hamilelerde bağırsak fonksiyonu etkilenir, bu da doğal olarak sindirim sistemini yavaşlatır. Bununla birlikte rahimin gebeliğe bağlı genişlemesi de bağırsaklarda baskıya neden olmaktadır. Bu da bağırsakların hareket etmesini zorlaştırır. Çünkü sindirim sistemimiz hamilelikten dolayı yavaşlar, yiyecekler de midede uzun süre kalır. Bebeğin daha iyi beslenmesi için yavaşlayan sindirim, midede yiyeceklerin uzun süre kalmasına neden olur ve bağırsaktan su emilimini artırır. Bu da kabızlığın daha da artmasına neden olabilir.

Hamilelikte kabızlığın en büyük nedenleri arasında yine hareketsizlik, yanlış beslenme, sıvı kayıpları, daha az su tüketilmesi, kullanılan demir takviyeleri ve tabii ki stres gelmektedir.



Beslenme ve ev önerileri

Doktor kontrolünde, mutlaka düzenli bir beslenme programı çıkartılmalıdır. Kafamıza göre alınan ya da takviye edilen gıdalar bazen hem anne, hem de bebek sağlığını tehlikeye sokabilmektedir. O nedenle basit ama iyi gelecek çözüm önerileri ile sorunsuz bir hamilelik geçirmek mümkündür.

Bolca lifli gıda özellikle akşam yemeklerinde eksik etmemeliyiz.

Evde hazırlanmış meyve suları, kuru kayısı, kuru erik, kuru incir kompostoları aşırıya kaçmamak kaydıyla içilebilir, çünkü içinde şeker olduğu için fazlası da zarar verir.

Sabah kahvaltısı sırasında bir bardak şekerli ılık su içebilirsiniz. Dilerseniz suya bir kaşık yağ ilave edebilirsiniz.

Her gün hafif yürüyüşleri düzenli hale getirin, bu sindirim sisteminizin uyanmasına neden olur.

İmkanlarınız ölçüsünde yüzmek ve hamilelik yogası gibi egzersizler de iyi birer seçenek olacaktır.

Suyu asla ihmal etmeyin, her gün en az 1,5 -2 litre içmeye özen gösterin.

Çay, kahve ve kola tüketimini sınırlandırın.

Kahverengi pirinç, yulaf ve kepekli gıdalara tüketimde ağırlık verin.



Probiyotikli yiyecekler tüketin.

Öğlen ve akşam öğünlerinizde mutlaka salata tüketmeye çalışın.

Ne zaman doktora gitmeli?

Hamilelikte kabızlık doktorunuzla birlikte kolay atlatabileceğiniz bir sorundur. Fakat bazen başka sorunların habercisi olabilir. Almanız gereken tedbirlerin dışında kabızlığın devam etmesi, bebeğin ya da sizin sağlığınızı tehdit etmeye başlaması durumunda mutlaka doktorunuza görünmeniz gerekmektedir. Özelikle kabızlıkla birlikte ortaya çıkan şiddetli bir karın ağrısı varsa, mutlaka vakit kaybetmeden doktorunuza danışın.



Tuvalette zorlanma ya da dışkının sert olmasına bağlı olarak rektal bölgede şişme varsa, bu durum hemoroide neden olabilir. Ağrının şiddetli olması, özellikle de kanama varsa, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ek olarak; mide bulantısı, kusma kabızlığın 1/2 haftadan uzun sürmesi durumunda doktorunuzu mutlaka bilgilendirmeniz gerekmektedir.