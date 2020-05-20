Başarısız tüp bebek tedavileri moralinizi bozmasın

Tüp bebek yapmaya karar veren çiftler, başarısız olan tüp bebek tedavileri sonrasında da moral ve motivasyonlarını neredeyse tamamen kaybedip, adeta yıkılıyorlar. Oysa tüp bebek tedavisinde altın kural; tedavinin anahtarı güçlü bir moral ve kaliteli yumurtanın elde edilmesinden geçmektedir.



Çiftlerin birlikte araştırılmaları başarı şansını artırıyor

Tüp bebek tedavisinde en önemli şey anne adayının psikolojisidir. Özellikle çevresel etkenler, aile yakınlarının hamilelik baskısı çiftleri psikolojik olarak çok fazla etkilemektedir. İkinci ya da daha fazla tüp bebek denemesi gerçekleştirilmiş ve başarısız olmuşsa öncelikle olarak başarısızlık nedenleri araştırılmalıdır. Bu duruma neden olabilecek birçok şey olabilir. Bu yüzden çiftler mutlaka detaylı bir şekilde araştırılmalıdırlar. Genetik ya da sistematik bir hastalık olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Kromozom analizleri, genetik pıhtılaşma faktörleri, bağışıklık sistemleri araştırmaları yapılmalıdır.

Çiftler her yönden araştırılmalıdır

Bazen gelen çiftleri dinlediğimizde, her şeyi yaptıklarını söylüyorlar. Aslında basit gibi görünen, küçük bir testi atladıklarında bile tüp bebek tedavisi eksik kalabilir. ‘Neden’ sorusunu sormadan önce, tekrarlayan tüp bebek başarısızılığı yaşayan çiftlerin özellikle sistematik olarak yapılan testlerini mutlaka çok dikkatli kontrol etmek gerekiyor. Çünkü birçok kere her şey tam denilse de bazı testlerin atlanıldığını görebiliyoruz. Örneğin hastalara tiroid tahlilin var mı? dediğimizde, hepsi evet diyor. Aslında sadece tiroid değil, onların alt gruplarına bakmak ve incelemek gerekiyor. Tüp bebek tedavisinde basit gibi görünen şeyler bazen çok önem arz etmektedir.

Uygun tedavi döneminin saptanması

Çiftlerde uygun tedavi döneminin saptanması bizim için çok önemlidir. Çiftlerin tedaviye psikolojik olarak hazırlıklı olması gerekir. Yani illa benim çocuğum olsun diye gelinmesi de bazen tedaviyi etkiliyor. Tabi ki olsun, ancak biraz daha mutlu ve huzurlu bir dönemde, kafa olarak endişe ve kaygıdan uzak bir dönemde tedavinin başlaması gerekir. Sağlıklı bir embriyo elde etmek tedavinin olmazsa olmazıdır bizim için. Her çiftin hikâyesi farklı, bizim için her çift özeldir. Belli bir dönemde iyi sayı ve kalitede yumurta aldığınız aynı kişi diğer ayda düşük kalitede yumurta üretebilir. Tekrarlayan başarısız tüp bebek tedavilerinde, çiftlere bağlı nedenler kadar merkez seçimi de büyük önem taşır. Deneyimli ekip ve gelişmiş bir laboratuvar ortamı başarılı sonuçlara ulaşmadaki en önemli kriterlerin başında gelir.

Başarıyı Artırıcı Tedavi Yöntemleri;

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftler için ERA testi

ERA testi özellikle iyi kalite embriyo elde edilmiş olmasına karşın gebelik oluşmayan vakalar için etkili sonuç veren bir uygulamadır. ERA testiyle transfer için rahmin en uygun zamanı belirlenerek gebelik olasılığı artırılabilmektedir.

Genetik kaynaklı başarısızlıklara karşı NGS

Embriyonun detaylı ve hızlı bir şekilde incelenmesini sağlayan NGS teknolojisi, kromozom düzeyinde bozukluk taşımayan ve gebelik oluşturma kapasitesi en yüksek embriyoların tespit edilmesini sağlar. NGS ile embriyonun rahme tutunma şansını yüzde 80’lere kadar çıkarmak mümkün.

Enerjik embriyolar & yüksek başarı oranları

Embriyoları mitokondri bazında inceleyen Mitoscore, embriyonun içindeki enerji durumunu göstererek, en sağlıklı embriyoların seçilebilmesi için çok önemli bir imkan sağlar. Bu test ile rahme tutunabilme ihtimali en yüksek, en enerjik embriyoyu belirleyebiliyoruz. Böylece, transfer sonrasında gebelik şansını artırmış oluyoruz. Bu uygulama sayesinde henüz embriyo transferi gerçekleştirilmeden embriyoların taşıdıkları genetik miras, eğer tedavide başarısızlık oluşturacak veya erken dönem düşük ile sonuçlanacak ise kolayca anlaşılabiliyor. Böylece yaklaşık yüzde 70 civarında bir gebelik oranı yakalamak mümkün oluyor.

Emriyoskop sayesinde embriyolarınız güvende

Embriyoskop (Anne rahminin sağladığı ortamı birebir taklit eden, içinde döllenmiş yumurtaların bulunduğu cihaz) ile embriyolarınız 7/24 buradan çıkarılmadan incelenebiliyor. Anne rahmi bu cihaz sayesinde birebir taklit edilebiliyor. Şu anda dünyada bulunan en dinamik takip sistemidir. Gebelik başarı oranlarında ciddi artış gözlemlenmektedir.

Rahim dinlendirme ile yüksek gebelik şansı

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, yumurta büyütmek için kullanılan ilaçların, kullanıldıkları süre içinde belirli oranda rahim iç zarını olumsuz etkileyebildiğini göstermiştir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek amacıyla tedavide elde edilen iyi kalitedeki embriyoları dondurup, 1-2 ay tedaviye ara veriyoruz. Bu süreçte bahsi geçen ilaçların etkisi ortadan kalkıyor ve rahmin dinlenmesi sağlanıyor.

Sağlıklı spermleri seçen IMSI yöntemi

Klasik olarak mikroenjeksiyon için kullanılan mikroskoplar spermi 400 kat kadar büyüterek sperm seçimine yardımcı olur. IMSI yönteminde ise özel bir mercek ve bilgisayar programı kullanılarak sperm 6.600 kat kadar büyütülür. Bu sayede spermin morfolojisi daha iyi değerlendirilir.

Bunlar Önemli;

-Bu süreçte sabır çok önemlidir.

-Merkez ve doktor seçimini yaparken yeterli araştırmayı yaptığınızdan emin olun.

-Stres kontrolü önemlidir.

-Doktorunuzla iletişimi hiç kesmeyin.

-Sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktiviteye ve kaliteli uykuya önem verin, nefes tekniklerini yoga spor aktiviteleri yapabilirsiniz.