Tüm dünyayı kasıp kavuran estetik: Badem göz ameliyatı

Özellikle Bella Hadid’in kalkık kaşları ve çekik gözlerinin bu akımın öncüsü olduğu kesin. Çekik gözler yüzü de bir miktar kalkık gösterdiğinden kişilerde genç ve dinamik bir yüz görünümü sağlıyor. Ancak badem gözlere sahip olacağım derken hayal kırıklığına da düşmemek gerekir. Nitekim kalkık kaşların ameliyatsız seçeneklerle olması maalesef sadece bir hayal ya da geçici bir rüya olarak söylenebilir.

Peki, nedir Bella Eyes’ın kalıcı çözümü? Günümüzde ortalama bir saat süren özel bir operasyon ile bu görünüme kavuşmak artık mümkün.

Bella Eyes ortalama 1 saat süren bir operasyonla uygulanmaktadır. Endoskopik teknikler ile saçlı deriden açılan 0,5 mm’lik minimal kesilerle operasyon gerçekleştiriliyor. Bu sayede görünür bir dikiş izi oluşmuyor. Açılan bu minimal kesilerden hem göz hem de kaş şekline müdahale edilebiliyor. Minimal invaziv bir işlemle hedeflenen görünüm başarılı bir şekilde sağlanabiliyor.

Minimal invaziv bir işlem olduğu için iyileşme süreci hızlı ve zahmetsiz geçer. İzler saçların arasına gizlendiği ve minimal kesiler yapıldığı için görünen bir yara izi oluşmadan, ufak ödemlerle bu süreç atlatılabilir. Cilt türüne göre oluşan morluk ve ödem değişebilir. Hastanın cilt ve yaşam kalitesine göre ortalama 1 hafta içinde iyileşme tamamlanabiliyor. Operasyonun hemen ardından estetik işlemin sonuçları görünür olur.

Güzel tarafı ise gözlerin çekiklik ve kaşların kalkık oranı tamamen size kalmış. Çok dramatik ya da çok natürel bir sonuç mümkün. Görünen o ki, 2021 de Bella Eyes senesi olacak gibi!