Thulium cilt yenileme lazeri nedir?

Thulium lazer teknolojisi leke tedavisi ve cilt yenileme alanlarında üstün başarı sahibi, FDA onaylı lazer cihazıdır. Bu sistemde lazer ışınları ile deride 100 mikron çapında mikro-kanallar açılmakta ve kişinin sorununa göre seçilen C vitamini, Retinol, Tranexamic acid, Resveratrol, kök hücre içeren nano partiküküllü Lasemd ampulleri cilde yedirilmektedir. Böylece hem lazerin etkisinden hem de ürünlerin antioksidan; antiaging ve aydınlatıcı-parlatıcı etkisinden yararlanılır.

İşlem iki aşamada uygulanır. İlk aşamasını cildin duruma göre thulium lazer ışığı ile cildin yüzeyinde oldukça küçük çapta dakikada 6.000 adet yarattığı mikro kanallar açılır, bu arada cildin sorununa göre seçilen uygun farmesötik ürün hazırlanır. 4-5 dakikalık thulium lazer uygulamalarının ardından ikinci aşamada cildin ihtiyacına göre thulium lazer desteği ile açılan deliklerden cilt altına kendi özel ürünleri yedirilir.

Kişinin cildindeki sorununa bağlı olarak 2 hafta aralıklarla 3-5 seans uygulanabilir. Tek seans bile sonuçları açısından oldukça tatminkardır.

“Baby Face Beauty” olarak da bilinen Thulium lazer ile bütün cilt tiplerine yıl boyu güvenle tedavi uygulanabilir ve gelişmiş moduyla kozmesötik salım, cilt renginin ve dokusunun iyileştirilmesi ve pigmentli yaraların hafifletilmesi gibi çeşitli tedaviler yapılabilir.