Sonbahara en uygun cilt bakımı: Hydrafacial

Çevresel faktörler, uzun süre güneşlenme ve cilt tipine uygun olmayan kozmetik ürünlerin kullanımı gibi hatalı uygulamalar sonucunda cilt gözenekleri kapanır, yeterince hava ve nem akışı sağlanamaz hâle gelir. Tüm bunlara ek olarak, cildin alt katmanlarında yer alan ölü hücrelerin birikimi sonucunda cilt olduğundan daha yaşlı, yorgun ve kırışık görünür.

Dünyada cilt yenileme, leke ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar yaratan, yeni bir teknoloji olan hydrafacial, diğer sistemlerden farklı olarak güvenli ve hızlı bir cilt yenileme sunmaktadır.

Hydrafacial uygulaması ne işe yarar?

• Temizleme; cilt vakum sistemi ile derinlemesine temizlenir.



• Serum uygulanması; sivilce, leke ya da kırışıklıklar gibi ciltteki soruna göre özel serumlar seçilerek uygulanır.



• Nemlendirme; özel spiral dizaynı sayesinde nemlendirici solüsyonlar, antioksidanlar, hyalüronik asit ve peptidler cilde uygulanır.



• Led terapi; sivilceler için mavi ışık akneyi oluşturan bakterileri yok ederek porları temizler, ince kırışıklıklar için kırmızı led tedavisi elastin-kollajen lifleri uyararak yenilerini sentezletir ve cildi sıkılaştırır.



• Tedavi amaçlı uygulamalarda, birer haftalık aralıklarla 4 ile 6 seanslık bir kür uygulanır.



Hydrafacial uygulaması kimlere yapılabilir?

Her yaştan kişiye ve her cilt tipine uygulanabilir. Ağrısız bir uygulamadır. Cildi tahriş etmez. Kızarıklık, şişlik, ödem oluşturmaz. Hassas cilt tiplerinde minimal kızarıklıklar oluşabilir. Derinlemesine temizlik ve bakım sağlar. Uygulama sonrasında cilt yumuşak, pürüzsüz ve parlak olur. Cildin nefes almasını sağlayarak oksijenlenmesini arttırır. Cilt tonun eşitsizliğinin giderilmesine yardımcı olur. Genişlemiş gözeneklerin daralmasını, akne, siyah nokta ve lekelerin hızla temizlenmesini sağlar. İnce çizgi ve kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir. Cildin nem dengesini korur. Cilt elastikiyetini artırır. Her mevsim uygulanabilir. Uygulama sonrasında kişi, hemen normal hayatına dönebilir.