Sarkmalara karşı alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler

Estetik cerrahide önleyici botoks ve dolgu uygulamaları olarak geçiyor bu teknikler. İsterlerse hem kadınlar hem de erkekler bu imkandan 20’li yaşlarından itibaren faydalanabiliyorlar.

Günümüzde özellikle gençler görünüşlerinin estetik olmasına çok dikkat ediyorlar. Estetik görünüm onlar için eski nesillere göre çok önemli.

Üstelik bunun için gerekli tüm önlemleri ve tedavileri de almaya özen gösteriyorlar. Sadece botoks ve dolgu enjeksiyonları değil, cilt sağlıklarını korumak için PRP tedavileri ya da lazerli sistemlerden de destek alabiliyorlar.

Göz kapağı, yanak ya da gıdı bölgesindeki sarkmalar ise ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler ile giderilebiliyor. Bu tekniklerden kişi kendisi için en uygun olanı seçerek tedavi imkanı bulabiliyor.

Vücuttaki sarkmalar da düzeltilebiliyor

Vücutta sarkma oluşmasının nedenleri arasında yaşlanma, hamilelik ve aşırı kilo alıp verme geliyor. Göğüsler, karın ya da popo bölgesindeki sarkmaları gidermek için germe operasyonları uygulanması gerekiyor.

Bunun için meme dikleştirme estetiği yapılabiliyor. Hatta göğüsler dolgunluğunu kaybettiyse meme büyütme estetiği de uygulanabiliyor. Öyle ki meme estetiği operasyonundan sonraki göğüsler orijinal halinden bile daha güzel olabiliyor.

Gelelim vücuttaki karın bölgesi sarkmalarına… Karın bölgesindeki doğum ya da kilo vermeye bağlı olarak oluşan sarkmalardan sporla ve egzersizle tam anlamıyla kurtulmak de mümkün olmayabiliyor.

Bu nedenle bu bölgedeki deformasyonların karın germe estetiğiyle düzeltilmesi gerekebiliyor. Bunun için sarkan bölgeye göre alt karın ya da tam karın estetiği yapılabiliyor. Karın eskisi gibi dümdüz bir hale getirilebiliyor.

Sarkmalardan kurtulmak için siz de estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.