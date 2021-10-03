Kış aylarında lekeler kendini belli eder

Güneş lekeleri, doğuştan olmayan kahverengi lekelerin oluşumuna verilen isimdir. Güneş lekeleri genellikle yüz bölgesinde görülür. Bu lekeler kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve genellikle yüzün her iki tarafında simetrik olarak ortaya çıkar ki bu çok yaygın bir sorundur. Güneş lekelerinin başlıca özellikleri şunlardır: Yanlış zamanda güneşlenmek, hormon tedavisi, gebelik süreci, kullanılan ilaçlar. Yüzdeki cilt lekeleri genellikle güneşe daha çok maruz kalan bölgelerde ortaya çıkar. Bu bakımdan yüzdeki cilt lekeleri genellikle üst dudak, yanaklar, alın gibi doğrudan güneş ışığı alan bölgelerde görülmektedir. Ciltten daha koyu olan ve sınırları düzensiz olan güneş lekeleri ciltte şişmeye neden olmaz.

Güneş lekelerine çeşitli tedavi yöntemleri

Güneş lekelerini tedavi etmek için en iyi zaman, güneşin daha az olduğu kış mevsimidir. Kış mevsiminde başlanan tedavilerde oldukça başarılı geri dönüşler sağlanmaktadır.

Kimyasal peeling yöntemi: Açık renkli cilt lekelerinde kimyasal peeling tercih edilir. Operasyon sırasında cilt soyucu tedavi hedeflenecektir. Kimyasal peeling kontrollü bir şekilde cilde zarar verebilir. Bu hasar kendi kendine iyileşerek var olan lekelerin yok olmasını sağlayacaktır.

Açık renkli cilt lekelerinde kimyasal peeling tercih edilir. Operasyon sırasında cilt soyucu tedavi hedeflenecektir. Kimyasal peeling kontrollü bir şekilde cilde zarar verebilir. Bu hasar kendi kendine iyileşerek var olan lekelerin yok olmasını sağlayacaktır. Enzimatik peeling yöntemi: Bu tedavide ciltte melanin oluşturabilen tirozinaz hedeflenerek iyileşme sağlanır. Melanin oluşumu baskılandıkça cilt tonu daha açık hale gelecek ve lekelerin görünümü azalacaktır.

Bu tedavide ciltte melanin oluşturabilen tirozinaz hedeflenerek iyileşme sağlanır. Melanin oluşumu baskılandıkça cilt tonu daha açık hale gelecek ve lekelerin görünümü azalacaktır. Lazer yöntemi: Genellikle derin ve büyük lekeler için uygun olan bir uygulamadır. Cildi yenilemek için lazer ışını kullanılır. Operasyonun etkisi operasyondan 3 hafta sonra görünür hale gelir.

Genellikle derin ve büyük lekeler için uygun olan bir uygulamadır. Cildi yenilemek için lazer ışını kullanılır. Operasyonun etkisi operasyondan 3 hafta sonra görünür hale gelir. PRP yöntemi: Hastanın kendi kan örneğini PRP kitinin ile trombositten zengin plazma kısmını enjekte edilerek tedavi sağlanır.

Güneş Lekelerine Evde Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Güneş kaynaklı oluşan lekeler için evde uygulayabileceğiniz basit tedavi yöntemleri de mevcuttur. Ancak her cilt tipi farklı olduğu için mutlaka bu yöntemler uzman hekim kontrolünde yapılmalıdır. Yanlış yapılan uygulamalar ciltte hassasiyete yol açabilir.

Karbonat Maskesi: Karbonat maskesinin cildi arındırma ve beyazlatma etkisi vardır. Bu sayede cilt üzerinde oluşmuş lekelerin açılmasına yardımcı olmaktadır. Maskeyi hazırlamak için 1 yemek kaşığı yoğurda 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek karıştırın. Lekelerin üzerinde sürerek 10 dakika kadar bekleterek bol su ile yıkayın. Haftada 1 kez düzenli uygulama ile fayda sağlayabilirsiniz.

Yulaf Unu Maskesi: Vitaminler açısından oldukça zengin olan yulaf cilt lekelerinin tedavisinde de tercih edilmektedir. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz maske tarifi ise; bir tatlı kaşığı yulaf ununa, bir çorba kaşığı yoğurt, çeyrek limon suyu ve bir tatlı kalığı elma suyunu ekleyerek iyice karıştırın. Karışım homojen hale gelince cildinize sürün ve yarım saat kadar bekletin. Beklettikten sonra ovarak çıkartın. Yeni bir güneş lekesi oluşmaması için maskenin akşam yapılması önerilmektedir.

Pirinç Suyu Maskesi: Cildi beyazlatma etkisi bilinen pirinç suyu cilt lekelerinde de oldukça etkili. Maske yapılışı için 2 su bardağı pirinci su dolu kaba koyun, su beyazlaşınca pirinçleri süzün. Beyaz rengi alan su ile yüzünüzü yıkayın. Yıkadıktan sonra kurulamadan kendiliğinden kurumasını bekleyin.