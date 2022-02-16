Hamilelik sürecinde hangi kozmetik işlemlerden kaçınılmalıdır?

Hamilelik sürecinde hekim ile açık iletişim önemlidir

Estetik cerrahlar sadece hamile hastaları ameliyat etmeyi reddetmekle kalmaz, hastaneler de kadın hastalara ameliyat öncesi hamilelik testi yapar, dolayısıyla hamileliği doktorlardan saklamanın bir yolu yoktur. Hamilelik sürecinde cerrahi operasyonlarının tercih edilmemesinin sebebi enfeksiyon riskidir. Hamilelik sonrası plastik cerrahinin riskleri diğer cerrahi işlemlerle aynıdır ancak hamilelik bağışıklık sistemi fonksiyonunu azaltır, bu da ameliyat sonrası enfeksiyon riskini artırır. Enfeksiyonu önlemek ve ağrıyı hafifletmek için anestezi, fetal izleme ve ameliyat sonrası ilaçlarla ilgili potansiyel sorunlar ile de karşılaşılabilir. Hamileler için önerilmeyen tedaviler ise, lazer işlemleri, HIFU işlemi, botoks ve dolgu işlemleridir.

Nelerden kaçınılmalı?

Hamilelikte kaçınılması gereken cilt bakım alışkanlıkları da vardır, bunlardan ilki peeling yapmaktır. Ancak çok sıcak veya çok soğuk duşlar ve sert içerikli peelingler tercih edilmemelidir.

Hormonlar bu süreçte aktiftir ve kullanılan nemlendiriciler vücutta tüylerin artmasına neden olabilir. Tercih edilen nemlendiricinin B5 vitamini içermemesi önemlidir. Bebeklere zarar verebilecek aromaterapi ürünlerine dikkat edilmelidir. Fesleğen, sedir, rezene ve kek gibi saf aromaterapi yağları kullanılmamalıdır. Aromaterapi ürünleri kullanan bir uzman hekime mutlaka danışılması gerekmektedir.

Hamilelik sürecinde yaptırılabilecek işlemler

Genellikle hamilelik döneminde yağ-su dengesinde değişiklikler ve cilt kuruluğu, akne ve kaşıntı meydana gelir. Anne adaylarının karşılaştıkları sorunlara göre uygun içerikli ürünler önerilir. Hamilelikte tercih edilebilecek güvenilir bir ürün, cildi besleyen ve C vitamini içeren bir üründür. Bu nedenle hyalüronik asit içeren kremler ve serumlar önerilir.

Kişinin ihtiyacına göre cildi rahatlatan K vitamini içeren maskelerde kullanılabilir. Hamilelik lekelerini önlemek için düzenli olarak en az 50 faktörlü kimyasal içermeyen bir güneş kremi kullanmak gerekir. Hamilelikte tedavinin içeriği veya amacı ne olursa olsun su bazlı ürünler tercih edilmelidir. Bu sayede anne adaylarının yaşayacağı diğer cilt sorunları da hafiflemiş olacaktır. Cilt hassas olduğu için tercih edilen ürün cildi nemlendirerek yatıştırma özelliğine sahip olmalıdır.