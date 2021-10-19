Hamilelik serüveni: Hangi bakımları yapabilirim?

Hamilelik sürecinde tercih edilebilecek güvenilir ürünler cildi besleyen ve C vitamini içerikli ürünlerdir. Bununla beraber genellikle önerilen hyalüronik asit içerikli krem ve serumların kullanılmasıdır. Cildi yatıştıran, K vitamini içerikli maskelerde tercih edilebilir. Gebelik lekelerinin önüne geçebilmek adına kimyasal içermeyen ve en az 50 faktörlü güneş koruyucuların düzenli kullanılması gereklidir. Gebelik sürecinde içeriği ya da tedavi amacı ne olursa olsun mutlaka su bazlı ürünler tercih edilmelidir. Bu sayede anne adayının yaşayacağı diğer cilt sorunları hafifletilmiş olur. Cilt hassasiyete açık olduğu için tercih edilecek ürünlerde cildi nemlendirerek yatıştırma özelliği aranmalıdır.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise ürünlerin içeriğinde parfüm, silikon, alkol ve paraben olmamasıdır. Var olan ürünler ise belli bir süre rutinden çıkartılmalıdır.

Hamilelik süresince uzak durulması gereken cilt bakım alışkanlıkları

Hamilelik sürecinde uzak durulması gereken cilt bakım alışkanlıklarından ilki peeling uygulamasıdır. Bununla beraber çok sıcak ya da çok soğuk duş almak, sert sabun ya da temizleyici kullanımına ara verilmelidir.

Bu süreçte hormonlar aktif bir haldedir, kullanılan nemlendiriciler tüylenmede artma sorununa yol açabilir. Tercih edilecek nemlendiriciler de B5 vitamini içermemesi önemlidir. Bununla beraber bebeğe zarar verebilecek aromaterapik ürünlere de dikkat edilmelidir. Fesleğen, sedir ağacı, rezene, kek gibi saf aromaterapi yağları kullanılmamalıdır. Aromaterapik ürünlerin kullanımında mutlaka bir uzmana başvurulması gereklidir.

Gebelikte sıklıkla görülen cilt sorunları

Gebelik sürecinde hormon değişimine bağlı olarak sebum bezleri daha çok çalışmaktadır. Artan sebum salınımı ise ciltte sivilcelenmeye yol açmaktadır. Akne sorunun için gebelik döneminde sıklıkla medikal cilt bakımı önerilmektedir. Akne sorununun haricinde cilt kuruluğu ve kaşıntı sorunu da sıklıkla görülmektedir. Östrojen yükselmesi cilt kuruluğuna yol açmaktadır. Cilt kuruluğunun giderilmesi için kişiye uygun nemlendirici ürünlerin tercih edilmesi gerekir.

Gebelik ve gebelik sonrası kalan en büyük sorun ise çatlaklardır. Çatlak oluşumunu engellemek için cilt elastikiyetinin arttırılması gerekmektedir. Bunun için düzenli nemlendirme ve badem yağı kullanımı önerilmektedir.