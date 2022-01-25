En sık tercih edilen epilasyon yöntemi: Buz lazer
Buz lazer, epilasyon sırasında ağrıyı önlemek için başlığın ucundaki soğutma panelinden adını almıştır. Buz lazer epilasyon cilde dokunularak yapılır. Buz lazer epilasyon başlığının ucuna takılıp -3 ile -5 dereceye kadar soğutulduğu için ağrıyı minimuma indirebilir ve maksimum rahatlık sağlayabilir. Buz lazer, klasik lazerden etkilenmeyen ince tüylerde etkilidir. Buz lazer epilasyon, koyu ten rengine sahip kişilerde daha güvenli kullanılabilen bir lazer türüdür. Genellikle ince tüyleri buz lazer ile tedavi ettiği için ağrı derecesi de daha azdır.
Buz lazer epilasyon, çok koyu tenli kişilerde güvenle kullanılabilen bir epilasyon seçeneğidir. Buz lazer epilasyon sorunu olarak kabul edilen ince tüyleri kalıcı olarak çözebilecek uygun bir çözümdür. Buz lazer epilasyondan bir gün önce jiletle tıraş olmanız istenecektir. Kısaltılmış kıllar lazer ile tarandığında lazer enerjisi kıl kökünde birikir ve onu yok eder.
Her bölgeye uygulanabilir!
En hassas bölgelerde bile ağrısız epilasyon sağladığı için tüm vücut bölgelerine güvenle uygulanabilir.
- Bacak,
- Kol,
- Sırt,
- Koltuk altı,
- Göğüs bölgesi,
- Karın bölgesi,
- Genital bölge,
- Yüz bölgesi.
Buz lazer ile ilgili merak edilen sorular:
Buz lazer etkili bir yöntem midir?
Buz lazer patentli bir teknolojiye sahip olup, etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ütüleme epilasyon yönteminin enerjiyi bölerek çalışan ve aynı noktada daha az ile kullanılabilen bir versiyonudur. Buz lazer hem ağrısız hem de en başarılı epilasyon sistemidir çünkü enerji dağılımı ağrıyı azaltır ve aynı enerji ile daha fazla çekim yapılmasına olanak sağlar.
Yazın buz lazer uygulaması yapılabilir mi?
Geleneksel lazer epilasyon uygulamasından sonra güneşe çıkmak ciltte iyileşmesi zor güneş lekelerine neden olur. Bu nedenle yazın güneşin ve denizin tadını pürüzsüz bacaklarla çıkarabilmemiz için tedaviye kışın erkenden başlamak gerekir. Buz lazer ile tatilde bile bronzlaşmış cilde uygulanabilir. Buz lazeri benzersiz ve vazgeçilmez kılan da budur; her mevsime, her cilt tipine ve her kıla uygundur.