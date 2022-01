En sık tercih edilen epilasyon yöntemi: Buz lazer

Buz lazer epilasyon, çok koyu tenli kişilerde güvenle kullanılabilen bir epilasyon seçeneğidir. Buz lazer epilasyon sorunu olarak kabul edilen ince tüyleri kalıcı olarak çözebilecek uygun bir çözümdür. Buz lazer epilasyondan bir gün önce jiletle tıraş olmanız istenecektir. Kısaltılmış kıllar lazer ile tarandığında lazer enerjisi kıl kökünde birikir ve onu yok eder.

Her bölgeye uygulanabilir!

En hassas bölgelerde bile ağrısız epilasyon sağladığı için tüm vücut bölgelerine güvenle uygulanabilir.

Bacak,

Kol,

Sırt,

Koltuk altı,

Göğüs bölgesi,

Karın bölgesi,

Genital bölge,

Yüz bölgesi.

Buz lazer ile ilgili merak edilen sorular:

Buz lazer etkili bir yöntem midir?

Buz lazer patentli bir teknolojiye sahip olup, etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ütüleme epilasyon yönteminin enerjiyi bölerek çalışan ve aynı noktada daha az ile kullanılabilen bir versiyonudur. Buz lazer hem ağrısız hem de en başarılı epilasyon sistemidir çünkü enerji dağılımı ağrıyı azaltır ve aynı enerji ile daha fazla çekim yapılmasına olanak sağlar.

Yazın buz lazer uygulaması yapılabilir mi?

Geleneksel lazer epilasyon uygulamasından sonra güneşe çıkmak ciltte iyileşmesi zor güneş lekelerine neden olur. Bu nedenle yazın güneşin ve denizin tadını pürüzsüz bacaklarla çıkarabilmemiz için tedaviye kışın erkenden başlamak gerekir. Buz lazer ile tatilde bile bronzlaşmış cilde uygulanabilir. Buz lazeri benzersiz ve vazgeçilmez kılan da budur; her mevsime, her cilt tipine ve her kıla uygundur.